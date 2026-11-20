El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió oficialmente este jueves su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para competir por un tercer período consecutivo al frente del Ejecutivo en las elecciones generales pautadas para el 28 de febrero de 2027.

De acuerdo con los reportes de la agencia EFE, el mandatario de 45 años acudió a la sede del ente comicial en San Salvador acompañado del actual vicepresidente, Félix Ulloa, quien también formalizó su solicitud de inscripción como aspirante a la vicepresidencia.

Ante una concentración de simpatizantes que se congregó a las afueras del TSE, Bukele instó a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas para evitar, según sus palabras, que "El Salvador vuelva al pasado".

"Necesitamos salir a votar, necesitamos decirles a nuestra familia, amigos que salgan a votar (...) que el 28 de febrero sea una fiesta nacional y que todos salgamos a votar en masas", expresó el jefe de Estado, al tiempo que afirmó que su país representa actualmente "un ejemplo para muchos países".

Reforma constitucional y ampliación del mandato

La postulación de Bukele ocurre tras la modificación a la Carta Magna aprobada y ratificada en una sola jornada el 31 de julio de 2025 por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista (Nuevas Ideas), la cual habilita al presidente en ejercicio para postularse de manera continua sin límite de períodos.

Según destacan los análisis sobre el escenario electoral salvadoreño, Bukele encabeza las preferencias de cara a 2027 respaldado por los altos índices de aprobación que mantienen sus políticas de seguridad y el régimen de excepción implementado contra las pandillas.

Paralelamente al inicio de la carrera electoral, el Ejecutivo salvadoreño ha incrementado su presencia en el exterior tras desplegar más de 2.000 militares en Haití. El envío de tropas —integradas a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF)— se produjo luego de que cuatro soldados salvadoreños fueran emboscados y desaparecieran el pasado 18 de octubre en la zona de Santo, en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

Hasta la fecha, el contingente centroamericano ha participado en la recuperación de puntos estratégicos como la subcomisaría de Portail Léogâne, la central de Electricidad de Haití (EDH) y el estadio Sylvio Cator. Bukele ha señalado que la presencia militar en la nación caribeña no constituye una invasión y que las tropas permanecerán en territorio haitiano hasta dar con el paradero de los cuatro uniformados desaparecidos.

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