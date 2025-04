No puedo confirmar que él me rescató: Elianta Quintero tras arresto de impostor en Jet Set

La presentadora venezolana Elianta Quintero se pronunció tras el arresto de Rafael Rosario Mota, alias "Foster", acusado de hacerse pasar por rescatista durante la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set en Santo Domingo.

En un video compartido en sus redes sociales, Quintero aclaró que, aunque asintió durante una entrevista con Mota porque su relato coincidía con parte de su experiencia, no puede confirmar que él haya sido quien la rescató, ya que varias personas participaron en el rescate.

La comunicadora pidió cerrar este capítulo para enfocarse en su proceso de recuperación física y emocional, agradeciendo el apoyo recibido.

"Lo que viví no fue fácil. Quiero cerrar este capítulo e invertir mis fuerzas en mi proceso de recuperación. Durante la entrevista con esa persona, asentí porque lo que decía coincidía con parte de lo que viví, pero no puedo confirmar que él haya sido quien me rescató, ya que fueron muchas las personas que ayudaron. Agradezco el apoyo y las oraciones de todos en estos días difíciles", aseguró en un video publicado en su cuenta de Instagram.