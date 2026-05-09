Por abusar de una menor: condenan a 29 años de prisión a exasambleista correista en Ecuador

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El exasambleísta correísta Santiago Díaz, expulsado del partido del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, fue condenado a 29 años de prisión tras haber abusado sexualmente de una menor de 13 años en la nación sudamericana en julio del año pasado.

La medida fue dictada este viernes por un tribunal de primera instancia en Ecuador, por lo que la defensa del político podrá apelar a la decisión en los próximos días.

El caso se dio a conocer en julio del año pasado, por lo que el exasambleista estuvo prófugo de la justicia por trece días, hasta que finalmente se entregó de manera voluntaria en las afueras de Quito, la capital ecuatoriana.

La Fiscalía realizó tres allanamientos en la capital ecuatoriana en el marco de la investigación, durante los cuales la Policía confiscó documentos y dispositivos electrónicos, incluidos ocho teléfonos móviles, con el objetivo de recabar indicios, comentó la agencia de noticias EFE.



También se conoció que, cinco días antes de que se hiciera público el caso, Díaz había propuesto ante la Asamblea Nacional (Parlamento) una reforma del artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que la edad de consentimiento para una relación sexual bajara de 18 a 14 años.

Otro caso

Santiago Díaz está involucrado en otro caso significativo en la nación ecuatoriana. Díaz está relacionado al denominado caso 'Caja Chica', expediente en el que la Fiscalía del país austral investiga a la excandidata presidencial Luis González, al expresidente Rafael Correa y otros mimebros del partido Revolución Ciudadana, por el supuesto ignreso de dinero no declarado en efectivo a Ecuador, para financiar campañas presidenciales.

Díaz fue jefe de campaña del correísmo y al parecer, movió cuentas bancarias y dinero en efectivo que no fue declarado.

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