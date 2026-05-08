¿Por qué unos padres detenidos por ICE celebran su propia deportación? La historia que conmueve a Chicago

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En un conmovedor giro legal, un juez federal en Arizona ha dado luz verde a la deportación rápida de Isidro González y Norma Anabel Ramírez.

Esta pareja, que estaba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), solicitó ser expulsada de los Estados Unidos con un único y desgarrador objetivo: llegar a Durango, México, para abrazar por última vez a su hijo, Kevin González, quien está luchando contra un cáncer de colon en etapa 4.

El drama humano de Kevin González

Kevin, un joven de 18 años originario de Chicago, se encuentra en la fase más crítica de su enfermedad.

Según reportes de Telemundo Chicago, los médicos del Centro Médico de la Universidad de Chicago han confirmado que el cáncer se ha diseminado por todo su cuerpo, dejándolo sin opciones de tratamiento.

Ante este diagnóstico terminal, Kevin fue trasladado a México para pasar sus últimos días en la casa de su abuela, pero su mayor deseo era no partir sin ver a sus padres.

"Solo quiero decirles que los amo. Los extraño. Y siempre tendrán un ángel en el cielo que los cuide", compartió el joven en un video que su familia difundió antes de que su salud se deteriorara tanto que ya no pudo hablar ni alimentarse.

Una decisión judicial sin precedentes

La situación legal de los padres era complicada. Ambos habían sido deportados en el pasado, lo que hacía que conseguir una visa humanitaria fuera un verdadero desafío, y de hecho, se les había negado al principio.

En un momento de desesperación, intentaron cruzar la frontera por Arizona con la esperanza de llegar a Chicago para cuidar de su hijo, pero fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza.

Durante la audiencia en una corte federal en Tucson, Arizona, la pareja se declaró culpable de entrada ilegal.

Sin embargo, según informes de Univision Chicago, el juez federal, claramente conmovido por las cartas de los médicos de Chicago y la solicitud del Consulado Mexicano, decidió no imponer una larga pena de prisión. En su lugar, optó por una "deportación expedita".

El apoyo de las autoridades y la comunidad

El Consulado de México en Tucson se involucró activamente en el caso, pidiendo a las autoridades estadounidenses que mostraran compasión hacia la familia.

La defensa de los padres argumentó que no son criminales, sino padres desesperados ante una tragedia médica.

La comunidad en Chicago también ha brindado su apoyo a través de campañas de recaudación de fondos para ayudar con los gastos médicos y el traslado.

La decisión del juez ahora deja la responsabilidad en manos de ICE, que debe gestionar la salida de los padres hacia Durango para que la reunión familiar pueda llevarse a cabo antes de que el tiempo de Kevin se agote.

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