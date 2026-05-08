Precios del petróleo Brent y Texas este 8 de mayo: mercado petrolero pierde fuerza

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Los precios del petróleo continúan bajo presión este 8 de mayo debido al aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

La incertidumbre relacionada con el estrecho de Ormuz ha generado fuertes movimientos en el mercado energético mundial, impulsando la volatilidad en las principales referencias petroleras.

El barril de Brent, utilizado como referencia en Europa y otros mercados internacionales, se mantiene por encima de los 100 dólares y oscila entre los 101 y 112 dólares por barril.

El alza responde principalmente a los temores sobre posibles conflictos militares y restricciones en las rutas comerciales petroleras. En algunos momentos recientes, la cotización alcanzó máximos importantes debido al nerviosismo de los operadores financieros.

Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate (WTI), marcador de referencia en Estados Unidos, también registra aumentos significativos en sus precios. Actualmente, el barril se ubica entre los 95 y 104 dólares, reflejando la preocupación del mercado por posibles dificultades en la distribución energética internacional.

Aunque el WTI mantiene valores ligeramente inferiores al Brent, ambos indicadores muestran una tendencia marcada por la incertidumbre global.

El estrecho de Ormuz se mantiene como uno de los puntos más sensibles para el comercio energético mundial. Una parte importante del petróleo que se consume en distintos países atraviesa diariamente esta ruta marítima, por lo que cualquier amenaza genera

Especialistas consideran que la situación actual podría seguir impactando el precio del crudo durante las próximas semanas. Los mercados energéticos reaccionan rápidamente ante declaraciones políticas, movimientos militares o decisiones económicas relacionadas con la región.

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