El Papa León no pudo desbloquear su cuenta bancaria en EEUU: la empleada no le creyó y le colgó

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El proceso administrativo para la actualización de registros en una institución financiera estadounidense resultó infructuoso para el Papa León XIV. Según relató el reverendo Tom McCartney, allegado al Sumo Pontífice, el líder religioso intentó gestionar personalmente los protocolos de seguridad de su cuenta meses después de haber sido elegido para su cargo actual. A pesar de haber suministrado la información requerida por el sistema, el trámite no pudo completarse debido a las políticas de verificación presencial exigidas por la entidad bancaria ante la naturaleza de la solicitud.

Verificación de seguridad y respuesta de la operadora

Durante el contacto telefónico, el Sumo Pontífice se identificó inicialmente como Robert Prevost y procedió a responder satisfactoriamente todas las preguntas de seguridad formuladas por la trabajadora del servicio al cliente. El inconveniente surgió cuando la empleada le informó que, para culminar la operación, era estrictamente necesario que acudiera de manera presencial a una sucursal física. Ante esta exigencia, el titular de la cuenta aclaró su situación actual para explicar el impedimento de traslado:

"Eso no es posible, yo soy el Papa León XIV", manifestó el pontífice durante la conversación.

Interrupción de la comunicación

Tras la identificación oficial del cliente como la máxima autoridad de la Iglesia Católica, la operadora procedió a colgar el teléfono de manera inmediata al desestimar la veracidad de la llamada. El incidente ha generado comentarios sobre la accesibilidad de los servicios de atención al cliente y el hecho de que el líder religioso decidiera realizar la gestión de forma directa en lugar de delegar el trámite en su equipo de asistencia. En las redes se destacó el hecho de que el Papa tuvo suerte al lograr establecer contacto con una persona real, en lugar de un sistema automatizado, pese al desenlace de la gestión.

Trato directo en gestiones personales

La anécdota resalta la disposición del Sumo Pontífice de manejar sus asuntos privados sin recurrir a intermediarios para las llamadas de servicio. McCartney subrayó que la reacción de la empleada bancaria se debió a la baja probabilidad percibida de recibir una llamada directa de tal magnitud para un ajuste de cuenta ordinario. Sobre el particular, el reverendo señaló que:

"Habla muy bonito de él que no le diga a alguien más llama por mí sino que él llamó directamente", dijo McCartney destacando la sencillez en el manejo de sus trámites cotidianos.

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