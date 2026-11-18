El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, y el jefe de Estado de China, Xi Jinping, protagonizan un encuentro cara a cara este miércoles dieciocho de noviembre en la ciudad china de Shenzhen. Antes del banquete de bienvenida del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), los tres gobernantes estrechan sus manos, intercambian breves palabras y posan juntos para la tradicional fotografía oficial de los líderes mundiales.



Este saludo representa el primer encuentro presencial entre Trump y Putin desde la cumbre bilateral que ambos sostienen en Alaska en agosto de 2025. El mandatario estadounidense llega a territorio asiático tras una escala en Filipinas y recibe una bienvenida directa de Xi Jinping en la pista del aeropuerto internacional de Shenzhen Bao'an, un gesto poco habitual en el protocolo diplomático chino que corresponde a la recepción que el presidente norteamericano brinda al líder asiático durante su visita a Estados Unidos en septiembre.

Futuro encuentro



La escena en la recepción oficial funciona como antesala de una reunión trilateral inédita entre Washington, Moscú y Pekín, pautada para este jueves diecinueve de noviembre al margen de la cumbre. De acuerdo con confirmaciones de la Casa Blanca y el Kremlin, la agenda de conversaciones abarca el control de armas nucleares, el conflicto bélico con Irán y la guerra en Ucrania, además de asuntos vinculados al comercio internacional y la seguridad de la inteligencia artificial.

Xi Jinping



Por su parte, el anfitrión Xi Jinping destaca durante el discurso del banquete de bienvenida la transformación de Shenzhen como centro global de innovación y tecnología, al tiempo que llama a fortalecer la cooperación económica y el libre comercio en la región Asia-Pacífico. China organiza esta reunión de líderes de las veintiún economías miembro por tercera ocasión en su historia, tras las ediciones de Shanghái en 2001 y Pekín en 2014.

Las dos mayores potencias del mundo



Además de la histórica cita a tres bandas, Trump y Xi Jinping mantienen en agenda su tercer encuentro bilateral del año para dar estabilidad a la relación entre las dos mayores potencias económicas del planeta y revisar sus acuerdos comerciales. Asimismo, Putin sostiene reuniones bilaterales con Xi Jinping para profundizar la cooperación estratégica entre Moscú y Pekín, además de programar un encuentro por separado con el mandatario estadounidense.

Expectativa



La realización de esta cumbre trilateral genera gran expectativa internacional y despierta inquietud entre varios líderes europeos y asiáticos, quienes observan con cautela las negociaciones directas entre las tres grandes potencias militares del mundo. Para garantizar el desarrollo del evento, las autoridades locales de Shenzhen despliegan más de siete mil dispositivos de traducción simultánea y habilitan canales especiales de tránsito en nueve puertos de entrada para las delegaciones oficiales y empresariales.

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