Primera misa del Papa León XIV: La fe cristiana es considerada una cosa absurda, para débiles y poco inteligentes

En una ceremonia llena de gran expectación, el nuevo Sumo Pontífice del Vaticano, León XIV, celebró su primera misa en la Capilla Sixtina.

Durante su homilía, el Santo Padre abordó con franqueza la percepción contemporánea de la fe cristiana.

De acuerdo con EuroNews, la misa fue realizada este viernes 9 de mayo de 2025, a las 11 de la mañana, donde estuvieron presentes los cardenales electores.

¿Qué dijo el papa León XIV durante la misa?

En la celebración de este viernes por la "'Missa Pro Ecclesia", el papa León XIV inició aclarando a todos sus fieles que expresaría sus primeras palabras en inglés y el resto de ellas en italiano.

"Estoy contento de estar aquí con vosotros, queridos hermanos, para que la bendición del Señor continúe sobre nosotros", dijo el Sumo Pontífice. "Me habéis llamado a llevar una cruz y a ser bendecido por esta misión y quiero que también vosotros caminéis conmigo", añadió en su lengua materna.

Luego, continuó su discurso en italiano, donde deploró el declive que ha tenido la fe en estos tiempos donde la balanza se encuentra más inclinada hacia el "dinero", "poder o placer".

"Son muchos los contextos en los que la fe cristiana se considera un absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes, contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas a la que ella propone, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer", dijo el papa.

En este contexto, invitó a la Iglesia Católica a convertirse en el "faro que ilumina las noches del mundo".

El actual papa, nacido en Estados Unidos y de nacionalidad peruana, también aprovechó la ocasión para rechazar la versión de Jesús como un "líder carismático", lo que a su parecer, se termina convirtiendo en un "ateísmo de hecho".

"No faltan tampoco los contextos en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático o a un superhombre", dijo. "Y esto no sólo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados, que de ese modo terminan viviendo, en este ámbito, un ateísmo de hecho", declaró.

León XIV hizo alusión al papa Francisco en la misa

Según Euronews, el papa León recordó en reiteradas ocasiones la labor y enseñanzas del papa Francisco, en especial, a la hora de dar testimonio sobre Jesús y la fe en tiempos contemporáneos.

En palabras del papa León XIV, Cristo para cada persona "no es una cuestión trivial" y tiene varias respuestas a actitudes consecuentes.

"Un compromiso irrenunciable para cualquiera que en la Iglesia ejerza un ministerio de autoridad: desaparecer para que Cristo permanezca, hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado (cf. Jn 3,30), gastarse al máximo para que a nadie le falte la oportunidad de conocerlo y amarlo", declaró. "Que Dios me conceda esta gracia, hoy y siempre, con la ayuda de la tierna intercesión de María Madre de la Iglesia".

La misa por el Pontificado del papa León XIV será el próximo 18 de mayo de 2025.

