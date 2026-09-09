ProColombia fortalece su directiva técnica para acelerar la expansión comercial y la atracción de capitales

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La agencia estatal ProColombia oficializó el nombramiento del administrador de empresas Giovanni Antonio Pizarro Carrioni como nuevo vicepresidente de Exportaciones de la institución. Con la incorporación del profesional, la entidad busca consolidar un plan de trabajo estratégico enfocado en ampliar las oportunidades comerciales del aparato productivo local y diversificar los mercados de destino para la oferta nacional.

La gestión del nuevo directivo responderá a las directrices trazadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo la conducción del ministro Mauricio Gómez Amín, articulando esfuerzos para potenciar la competitividad de las pequeñas, medianas y grandes empresas que buscan posicionar sus bienes en el exterior.

Pizarro es especialista en Finanzas por la Universidad del Norte y posee un Executive MBA cursado en el IE Business School de Madrid. Su trayectoria abarca más de 12 años en roles de dirección ejecutiva, apertura de mercados y estructuración de negocios internacionales dentro de sectores como el agroalimentario, el energético, la infraestructura y los servicios financieros.

En el ámbito empresarial, se desempeñó como gerente general de la firma 4G Energía, liderando las operaciones y el posicionamiento corporativo en el sector eléctrico. De igual forma, estuvo al frente de Premium Food Company (Grupo La Vianda), donde gestionó transacciones de comercio exterior con Estados Unidos y Canadá que superaron las 2.500 toneladas de productos perecederos.

Su recorrido profesional incluye además una etapa de nueve años dentro del Grupo Bancolombia en responsabilidades vinculadas a la banca corporativa. Durante su paso como gerente corporativo de Fiduciaria Bancolombia para la región Caribe, coordinó el cierre de más de 150 estructuraciones fiduciarias con activos administrados por el orden de los 7 billones de pesos colombianos.

En paralelo, la reestructuración de la directiva de ProColombia incluyó el nombramiento del ingeniero industrial Carlos Plata Pérez como nuevo vicepresidente de Inversión, quien trabajará junto al presidente de la entidad, Samuel Bluman Levy, para fortalecer la atracción de capitales extranjeros hacia proyectos productivos estratégicos en las distintas regiones colombianas.

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