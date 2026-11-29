La victoria del Partido Popular en las elecciones generales de este 29 de noviembre de 2026, respaldada por una participación cercana al 80 % y una mayoría absoluta parlamentaria que supera los 176 escaños junto a Vox, corona la carrera política de Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, Orense, 1961) y marca el relevo de Pedro Sánchez tras más de ocho años en el Palacio de La Moncloa.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Feijóo ingresó por oposición en 1985 al Cuerpo Superior de la Administración General de la Junta de Galicia, una ruta forjada tras el despido laboral de su padre que definió su sello de alto funcionario enfocado en la gestión burocrática por encima de la militancia juvenil partidista.

De la mano de su mentor José Manuel Romay Beccaría, escaló desde secretarías generales en las consejerías gallegas de Agricultura y Sanidad (1991-1996) hasta responsabilidades de alcance nacional durante los gobiernos de José María Aznar, etapa en la que dirigió el Instituto Nacional de la Salud (Insalud) y presidió Correos, gestionando una plantilla superior a los 60.000 trabajadores en plena reconversión empresarial.

Regresó a Galicia en 2003 en medio de la crisis del petrolero Prestige y asumió la vicepresidencia primera de la Xunta antes de tomar las riendas del PP gallego en 2006 desde la oposición, plataforma desde la cual encadenó cuatro mayorías absolutas consecutivas (2009, 2012, 2016 y 2020) que igualaron el récord histórico de Manuel Fraga con una agenda de austeridad fiscal, impulso demográfico y gratuidad en escuelas infantiles.

En abril de 2022 fue elegido presidente nacional del Partido Popular como figura de consenso para pacificar la crisis interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso; tras ganar en votos las generales de julio de 2023 sin lograr los apoyos suficientes para su investidura, lideró la oposición contra la Ley de Amnistía y articuló una estrategia de rebaja fiscal y apertura de diálogo con Vox que finalmente le abrió las puertas del Ejecutivo central.

Con un estilo político sustentado en la previsibilidad administrativa frente a liderazgos personalistas, el próximo presidente del Gobierno español afrontará el reto de equilibrar el perfil moderado que cultiva ante el electorado centrista con los compromisos parlamentarios junto a Vox, además de proyectar su liderazgo directo en los consejos de la Unión Europea pese a su reconocida carencia en el dominio del idioma inglés.

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