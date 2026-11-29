Este domingo 29 de noviembre, España celebró las elecciones generales, en las que un reconocido partido político podría obtener la mayoría absoluta de forma preliminar, con más del 30% de los votos de cruzados.

De acuerdo con medios españoles, con más del 30% de los votos escrutados y al menos 183 escaños, los partidos PP y VOX superan la mayoría absoluta.

Mayoría absoluta

Según el reporte oficial del diario La Razón, con un total de 46,46% de votos escrutados y 135 escaños el partido PP lleva el liderazgo, sumado a los cincuenta del partido vox superan la mayoría absoluta.

Mientras que el partido PSOE aún se mantiene en 118.

Con más del 65%, el reparto se mantiene igual entre los tres principales partidos.

Al superar el 80% del escrutinio, se contabiliza 133 escaños para el PP, 117 para el PSOE y 51 para el Vox.

PSOE pierde liderazgo en el Congreso

Tras el escrutinio del 86,77% de los votos, el PSOE se quedó con 117 escaños obtenidos, mientras al PP y el Vox se les da ganador al superar la mayoría absoluta con 133 y 51 escaños respectivamente.

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