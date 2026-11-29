Los colegios electorales de la península española y las islas Baleares cerraron a las 20:00 horas locales tras 11 horas de votación continua, lo que dio inicio al recuento manual y público en más de 61.000 mesas repartidas en el país, según reportaron el Ministerio del Interior y medios como RTVE y Europa Press.

Conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y a lo expuesto por El Confidencial, tras atender a quienes permanecían dentro de los locales al momento del cierre, los presidentes de mesa incorporan a las urnas los sobres del voto por correo admitidos —que superaron el millón— y leen cada papeleta en voz alta ante vocales e interventores.

Ampliación horaria y cierre pendiente en Canarias

La Subsecretaría del Ministerio del Interior indicó que 15 centros electorales en distintas provincias extendieron su horario entre 45 minutos y una hora por demoras registradas al constituir las mesas en la mañana.

En las islas Canarias, por diferencia horaria, las mesas permanecen abiertas hasta las 21:00 horas peninsulares, momento a partir del cual la Junta Electoral Central (JEC) permite difundir encuestas a pie de urna y avances del escrutinio.

Alta participación en la jornada electoral

El inicio del conteo ocurre en medio de expectación política tras el segundo avance del Ministerio del Interior, que reportó hasta las 18:00 horas una participación del 68,16 % del censo (más de 18,6 millones de electores), 15,03 puntos porcentuales por encima de las elecciones generales de julio de 2023.

El incremento destacó en la Comunidad de Madrid (72,69 %) y Cataluña, en una contienda por La Moncloa centrada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP).

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