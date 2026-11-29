La participación electoral en las elecciones generales anticipadas de España alcanzó el 68,16 % del censo a las 18:00 horas, con más de 18,6 millones de votos emitidos antes del cierre de los colegios, según el segundo avance del Ministerio del Interior citado por RTVE.

La cifra representa un aumento de 15,03 puntos porcentuales frente al 53,12 % registrado a la misma hora en julio de 2023, con alzas destacadas en la Comunidad de Madrid, donde llegó a 72,69 %, así como en Cataluña y Baleares.

Posturas de los candidatos y escaños en juego

Los electores eligen 350 diputados del Congreso, con mayoría absoluta en 176 escaños, y 209 senadores tras el bloqueo presupuestario que derivó en el adelanto electoral, con Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) en el centro de la disputa.

Al acudir a votar, Sánchez habló de una movilización histórica; Feijóo pidió votar con memoria; Santiago Abascal (Vox) cuestionó la limpieza del proceso y Ada Colau (Frente Amplio) llamó a las mujeres a participar en Barcelona.

Incidencias de la jornada electoral

Aunque los 22.493 centros abrieron con normalidad bajo resguardo de más de 100.000 agentes, medios como El País y Europa Press reportaron un adulto mayor fallecido por parada cardiorrespiratoria en un colegio de Barcelona y una mujer con heridas leves en Cabra, Córdoba, tras la caída de una cabina electoral.

También se registraron quejas de Frente Amplio por similitud de nombre y logo con Frente Obrero, un recurso urgente del PP ante la Junta Electoral Central por el traslado de votos en cinco mesas de Toledo y fallos técnicos en la aplicación MiDNI que demoraron el voto de la ministra de Sanidad, Mónica García, en Madrid.

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