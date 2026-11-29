Las elecciones generales anticipadas en España alcanzaron un récord histórico de participación del 45,75 % hasta las 14:00 horas, según los datos oficiales difundidos por el Ministerio del Interior y reportados por la cadena pública RTVE.

Con el 99,69 % de las mesas escrutadas en ese primer corte informativo, un total de 16.449.927 ciudadanos ya habían ejercido su derecho al voto, lo que representa la cifra de asistencia más alta a esa hora desde el retorno de la democracia en España.

Fuerte repunte frente a comicios anteriores

De acuerdo con el balance comparativo divulgado por RTVE, la participación al mediodía supera en 5,27 puntos porcentuales a la de las elecciones generales de julio de 2023 (40,48 % a las 14:00 horas) y en 7,82 puntos a la de noviembre de 2019 (37,93 %).

Según datos recogidos por la agencia Europa Press, la afluencia a las urnas subió en casi todas las provincias españolas —con ligeras excepciones en Cáceres, Badajoz, Córdoba y Jaén—, con un alza notable en Cataluña, donde alcanzó el 45,23 % (8,62 puntos más que en 2023).

Incidencias con el DNI digital y denuncias ante la Junta Electoral

Pese a que el Ministerio del Interior calificó el desarrollo general de la votación como de normalidad tras constituirse el 100 % de los 22.493 colegios electorales, durante la mañana se reportaron contratiempos puntuales:

Fallos en la aplicación MiDNI. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional confirmaron incidencias técnicas en varios centros al intentar validar la identidad mediante el nuevo DNI digital en teléfonos móviles. Entre los afectados estuvo la ministra de Sanidad, Mónica García, quien sufrió un retraso para votar en Madrid al acudir solo con el documento digital.

Denuncia del PP en Toledo . El Partido Popular presentó una reclamación urgente ante la Junta Electoral Central (JEC) al alegar que agentes policiales acudieron a cinco mesas de Toledo con una supuesta orden para retirar y enviar al Instituto Nacional de Estadística (INE) los votos de electores con sufragio suspendido cautelarmente.

Otras incidencias. Compromís elevó una protesta ante la JEC en Valencia luego de que una mesa exigiera a una votante quitarse una camiseta con el lema 'Acció Antifeixista' para votar; en Barbate (Cádiz) se amplió media hora el horario de un colegio por fallos logísticos en la apertura, y en Cabra (Córdoba) una mujer sufrió una herida leve al caerle encima una cabina electoral.

Votación de los principales líderes políticos

En el transcurso de la mañana acudieron a las urnas los candidatos de las principales formaciones. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, votó a las 9:15 horas en Madrid al afirmar que percibía "una movilización histórica".

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió a los ciudadanos que "voten con memoria"; el dirigente de Vox, Santiago Abascal, cuestionó la limpieza del proceso al salir de su centro de votación, y la líder de Frente Amplio, Ada Colau, llamó en Barcelona a las mujeres a "alzar la voz".

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