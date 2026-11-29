España celebra este domingo 29 de noviembre de 2026 sus elecciones generales anticipadas en una jornada que, pese al balance oficial de normalidad general, registra fallos técnicos en el DNI digital, una denuncia urgente del Partido Popular ante la Junta Electoral Central y el paso por las urnas de los principales candidatos.

Más de 38,6 millones de electores residentes en España están llamados a votar (más de 38,7 millones al sumar el censo exterior) para renovar los 350 diputados del Congreso y los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 con el estreno de un representante para Formentera, según los reportes de medios locales.

Incidencias técnicas y denuncia en Toledo

El Ministerio del Interior confirmó fallos en varios colegios electorales al intentar acreditar la identidad con la aplicación oficial MiDNI en el teléfono móvil, una herramienta estrenada en estos comicios, mientras la Policía Nacional trabaja en su restablecimiento y los documentos físicos siguen vigentes.

Por su parte, el Partido Popular presentó una denuncia urgente ante la Junta Electoral Central tras señalar que agentes de la Policía Nacional acudieron cerca de las 9:20 horas a cinco mesas de Toledo con una presunta orden para retirar y remitir al Instituto Nacional de Estadística votos de electores con sufragio suspendido cautelarmente, en lugar de mantenerlos en las mesas.

En otros puntos del país, un colegio de Barbate, en Cádiz, amplió su cierre media hora hasta las 20:30 horas por motivos logísticos en la apertura, y una mujer resultó herida en Cabra, Córdoba, al caerle encima una cabina electoral.

Voto de los líderes y despliegue de seguridad

Durante la mañana acudieron a votar los principales dirigentes: Pedro Sánchez (PSOE) votó a las 9:15 horas en Madrid y habló de una movilización histórica en las calles, mientras Alberto Núñez Feijóo (PP) pidió a los ciudadanos votar con memoria.

Santiago Abascal (Vox) cuestionó la limpieza del proceso electoral al salir de votar, y Ada Colau (Frente Amplio) votó en Barcelona con un llamado a las mujeres a alzar la voz, junto con las intervenciones en Cataluña de Oriol Junqueras, Gabriel Rufián y Miriam Nogueras.

Según el Ministerio del Interior, el 100 % de los 22.493 colegios electorales abrieron a las 9:00 horas con un despliegue superior a 100.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en una cita que suma 1.615.034 nuevos votantes de 18 años y 1.012.033 votos por correo admitidos.

Horarios de participación y escrutinio

Las urnas cierran a las 20:00 horas locales, con el primer avance de participación previsto a las 14:30 horas (9:30 a. m. en Venezuela), el segundo a las 18:30 horas (1:30 p. m. en Venezuela), los primeros resultados provisionales desde las 21:00 horas (4:00 p. m. en Venezuela) y la comparecencia del Gobierno a las 22:30 horas (5:30 p. m. en Venezuela).

El escrutinio general definitivo, con el voto exterior, se desarrollará entre el 4 y el 7 de diciembre, y la constitución de las nuevas Cortes Generales tiene como límite el 23 o 24 de diciembre.

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