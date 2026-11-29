Ecuador celebra este domingo 29 de noviembre unas elecciones seccionales adelantadas en las que el presidente Daniel Noboa busca que su movimiento oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), desplace al correísmo del control de las principales ciudades y provincias del país.

Originalmente programados para el 14 de febrero de 2027, los comicios fueron anticipados casi tres meses por el Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo el argumento de prevenir riesgos derivados de posibles lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño a inicios del próximo año.

Más de 13,8 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar y renovar 23 prefecturas provinciales, 222 alcaldías y 1.499 juntas parroquiales, además de designar a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo encargado de nombrar autoridades de control como el fiscal general y que actualmente mantiene una mayoría afín al Ejecutivo.

​El correísmo fuera de la papeleta, disperso y con líderes detenidos

​La contienda tiene como telón de fondo la ausencia en la papeleta de la Revolución Ciudadana (RC) —movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017)—, inhabilitado a solicitud de la Fiscalía en el marco de una investigación por presunto lavado de activos en la financiación de la campaña presidencial de 2023.

En los comicios locales de ese año, el correísmo había conquistado plazas estratégicas como Quito, Guayaquil y Cuenca.

A la suspensión partidaria se suma la situación judicial de varias de sus figuras principales:​

Guayaquil: El alcalde Aquiles Alvarez permanece encarcelado tras ser condenado por comercio ilegal de combustible vinculado a estaciones de servicio de un negocio familiar.​Candidaturas en otras organizaciones: Ante el bloqueo a la RC, dirigentes como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, compiten bajo el respaldo de otras agrupaciones políticas. En contraste, la excandidata presidencial Luisa González vio rechazada su inscripción por el movimiento indigenista Pachakutik para la prefectura de Manabí antes de ser capturada y enviada a prisión provisional por un presunto caso de lavado de activos.

​Llamado al voto nulo: En circunscripciones donde no logró inscribir postulantes, como la provincia costera de Manabí —uno de sus bastiones históricos—, el correísmo promueve el voto nulo entre sus simpatizantes.

​Violencia criminal e infiltración institucional.

​El proceso electoral se desarrolla en medio de una persistente crisis de inseguridad que mantiene a Ecuador entre los países con mayor tasa de homicidios per cápita de América Latina, tras casi tres años bajo la declaratoria de «conflicto armado interno» y sucesivos estados de excepción decretados por Noboa.

​A la violencia en las calles se añade la preocupación por la penetración de las estructuras delictivas en gobiernos locales.

De acuerdo con reportes oficiales divulgados en los últimos años, organizaciones criminales llegaron a controlar dependencias municipales clave, como ocurrió con la agencia de tránsito de Manta —vinculada por las autoridades a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de Los Choneros— y la de Durán, en el área metropolitana de Guayaquil, bajo influencia de los Chone Killers.