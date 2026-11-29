Un tiroteo registrado durante la madrugada de este domingo 29 de noviembre en un establecimiento nocturno de Winter Haven, Florida, dejó un saldo preliminar de cinco personas baleadas y tres fallecidas, según los reportes iniciales de última hora.

El incidente ocurrió en The Office Pub (Winter Haven), localizado en la cuadra 1200 de 1st Street South (1243 1st St. S.), en el condado de Polk.

El Departamento de Policía de Winter Haven confirmó que múltiples personas recibieron impactos de bala y fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios de la zona.

Al tratarse de una investigación activa y en desarrollo, las autoridades locales aún no divulgan las identidades de las víctimas, la evolución médica de los heridos sobrevivientes ni detalles sobre posibles sospechosos bajo custodia.

Resumen de datos confirmados hasta el momento

Elemento del caso Información verificada al 29 de noviembre Lugar del incidente The Office Pub & Lounge, cuadra 1200 de 1st Street South, Winter Haven, FL. Momento del ataque Madrugada / primeras horas de la mañana del domingo 29 de noviembre de 2026. Balance preliminar 5 personas baleadas en total; reportes de actualización señalan 3 víctimas mortales. Estado de los heridos Múltiples víctimas trasladadas al hospital; condición médica reservada. Agencia a cargo Departamento de Policía de Winter Haven (Winter Haven Police Department).

Cómo reportar información o colaborar con la investigación

Cuando ocurren incidentes violentos en zonas comerciales o locales nocturnos del condado de Polk, los detectives suelen solicitar grabaciones de teléfonos celulares, cámaras de vehículos (dashcams) o testimonios de quienes estuvieron en el área antes o después de los disparos.

Si te encontrabas cerca de 1st Street South durante la madrugada del domingo o cuentas con información relevante sobre lo ocurrido en The Office Pub, puedes comunicarte a través de los canales oficiales habilitados en Winter Haven:

Línea de emergencias (peligro inmediato o avistamiento de sospechosos): llama al 911. Departamento de Policía de Winter Haven (línea no urgente / detectives): comunícate al 863-291-5858 o al 863-837-0946 para entregar testimonios o material audiovisual directamente a los investigadores. Denuncias anónimas (Heartland Crime Stoppers): si prefieres no revelar tu identidad y optar por posibles recompensas en casos elegibles, sigue estos pasos: Llama al 1-888-400-8477 (1-888-400-TIPS).

(1-888-400-TIPS). Marca TIPS desde un teléfono celular.

desde un teléfono celular. Envía un reporte digital en el portal oficial heartlandcrimestoppers.com o mediante la aplicación móvil gratuita P3tips.

Recomendaciones de seguridad para residentes y conductores en la zona

Evita el perímetro de 1st Street South: las escenas con múltiples víctimas requieren cierres viales prolongados para el levantamiento de evidencia balística por parte de la unidad forense. Busca rutas alternas si circulas por el centro-sur de Winter Haven.

las escenas con múltiples víctimas requieren cierres viales prolongados para el levantamiento de evidencia balística por parte de la unidad forense. Busca rutas alternas si circulas por el centro-sur de Winter Haven. Verifica fuentes oficiales antes de compartir rumores: ante la rápida circulación de versiones en redes sociales, consulta únicamente los boletines oficiales del Winter Haven Police Department o de la Oficina del Alguacil del Condado de Polk (Polk County Sheriff's Office) para confirmar cierres de calles o alertas comunitarias.

Atención: esta noticia continúa en desarrollo. Actualizaremos los datos oficiales en cuanto el Departamento de Policía de Winter Haven emita su informe ampliado.

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