Alrededor de 127,900 residentes de Florida recibirán un reembolso único de $500 por persona, relacionado con sus pólizas de seguro médico adquiridas en el mercado federal HealthCare.gov.

Así lo indican las cifras estatales divulgadas por la Administración Trump y citadas por medios especializados, como Becker’s Hospital Review.

La Casa Blanca anunció la iniciativa, llamada oficialmente Working Families Obamacare Refunds, en una hoja informativa publicada el 10 de septiembre de 2026.

El Departamento del Tesoro empezó a distribuir los fondos entre finales de septiembre y principios de octubre de ese año.

Según la hoja informativa oficial de la Casa Blanca (WhiteHouse.gov), el gobierno federal financiará los reembolsos con un excedente acumulado de las tarifas que las aseguradoras pagaron en años anteriores para operar en la plataforma federal y que trasladaron al costo de las pólizas.

Requisitos en Florida: ¿quiénes califican y qué exige HealthCare.gov?

La hoja informativa de la Casa Blanca y los análisis técnicos de la organización de investigación sanitaria KFF (Kaiser Family Foundation) describen criterios estrictos para acceder a estos fondos:

Compra obligatoria a través del mercado federal: Para calificar, la persona debe haber contratado su plan médico para 2026 directamente en HealthCare.gov. Florida es uno de los 30 estados que utilizan esta plataforma federal, administrada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Quedan excluidas las personas que compraron seguros privados fuera del mercado, tienen cobertura a través de su empleador o están inscritas en Medicare o Medicaid.

Pago íntegro y sin subsidios: El programa está dirigido únicamente a quienes pagaron la prima mensual completa, sin recibir créditos fiscales anticipados (Premium Tax Credits).

Según los datos recopilados por KFF, la mayoría de los posibles beneficiarios tiene ingresos superiores al 400 % del nivel federal de pobreza, el umbral a partir del cual los subsidios ampliados expiraron a finales de 2025.

También pueden calificar las personas con ingresos entre el 100 % y el 400 % de ese nivel que no recurrieron a la ayuda financiera para pagar su plan.

Exclusión de quienes recibieron subsidios: Si una persona residente en Florida recibió siquiera un dólar de subsidio federal para reducir su prima mensual en 2026, queda automáticamente fuera del programa de reembolso.

Por eso, de los cerca de 3,85 millones de floridanos inscritos en el mercado, solo unos 127.900 cumplen los requisitos.

Pago automático, verificación y cálculo individual

Los beneficiarios no tienen que completar formularios ni presentar solicitudes. Según la Casa Blanca (WhiteHouse.gov) y el portal informativo HealthInsurance.org, las agencias federales ya identificaron a las personas elegibles al cruzar los registros oficiales de insripción de 2026 en HealthCare.gov.

El Departamento del Tesoro enviará los pagos automáticamente, ya sea por cheque postal o mediante depósito directo. Cada pago irá acompañado de una carta oficial firmada por el presidente Donald Trump.

El monto se calcula por persona, no por hogar: por ejemplo, si dos cónyuges en Florida contrataron en 2026 una cobertura elegible sin subsidios, recibirán $1.000 en total, es decir, $500 por cada afiliado.

Como no hay un rastreador en línea específico para estos cheques, quienes cumplan los requisitos y quieran confirmar el estado de su inscripción deben comunicarse directamente con el centro oficial de llamadas de HealthCare.gov: 1-800-318-2596 (TTY: 1-855-889-4325), disponible las 24 horas.

¿Qué deben hacer los hispanos que cambiaron de domicilio o cuenta bancaria?

Quienes se mudaron dentro de Florida o cerraron la cuenta bancaria donde recibían sus pagos deben actualizar sus datos cuanto antes para evitar que los cheques se pierdan o que los depósitos sean devueltos al Departamento del Tesoro:

Actualizar el domicilio en el portal oficial: Según la guía sobre cambios de residencia de HealthCare.gov (How to report a move to the Marketplace), el titular debe iniciar sesión, ir a "Mi perfil" (My Profile), en la esquina superior derecha, editar la dirección postal y guardar los cambios. También debe informar el cambio de vida (Report a Life Change) en su solicitud activa de 2026.

Gestionar el reenvío postal: Si el cheque en papel ya fue enviado a una dirección anterior en Florida, el destinatario puede solicitar el reenvío oficial de correspondencia (Change of Address) a través del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). También debe confirmar su nueva dirección llamando al 1-800-318-2596.

Verificar los datos bancarios y evitar fraudes: Si un depósito directo rebota porque la cuenta fue cerrada, el Departamento del Tesoro suele enviar un cheque físico a la dirección postal registrada en HealthCare.gov.

Es importante mencionar que, tanto los portales oficiales del Gobierno federal como especialistas del sector advierten que ninguna agencia pide pagos, comisiones ni contraseñas por teléfono o mensaje de texto para liberar estos $500.

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