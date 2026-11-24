Con la llegada de los primeros frentes fríos de la temporada otoño-invierno 2026-2027, los residentes del sur de Florida vuelven a enfrentarse a un fenómeno tan llamativo como riesgoso: la caída repentina de iguanas desde los árboles.

Aunque parezcan sin vida sobre aceras, jardines o vehículos estacionados, estos reptiles no están muertos y manipularlos sin precaución puede provocar lesiones físicas o infracciones legales.

El pasado fin de semana del 14 y 15 de noviembre, el primer descenso térmico relevante de la temporada llevó los termómetros a mínimas de entre 50 °F y 59 °F en el sur del estado (las más bajas desde finales de marzo) y activó avisos de helada de hasta 34 °F en el noroeste, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Aunque ese episodio no generó una caída masiva generalizada como las heladas severas de principios de año, reactivó las advertencias oficiales de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) para los meses invernales.

¿Por qué caen las iguanas cuando baja la temperatura?

Las iguanas verdes son animales ectotérmicos (de sangre fría) que dependen por completo del calor ambiental para regular su metabolismo.

Cuando las temperaturas caen por debajo de los 50 °F y se acercan al punto de congelación, su sistema nervioso y muscular se ralentiza hasta entrar en un estado de letargo o parálisis temporal.

De acuerdo con la FWC, al perder el control muscular mientras descansan en las copas de los árboles, pierden el agarre y caen al suelo.

Sin embargo, el reptil sigue vivo: en cuanto sale el sol y la temperatura vuelve a subir, recupera su movilidad por completo.

¿Qué hacer y qué evitar si ves una iguana inmóvil

A diferencia de la intensa ola de frío registrada en febrero pasado -cuando la FWC habilitó cinco centros temporales de entrega y permitió a vecinos sin licencia recolectar 5.195 iguanas aturdidas en apenas dos días-, las autoridades mantienen actualmente sus protocolos regulares sin operativos extraordinarios de recogida.

Ante cualquier descenso térmico durante esta temporada, sigue estas recomendaciones oficiales de seguridad y cumplimiento legal:

No la lleves dentro de tu vivienda ni en tu vehículo: es el error más frecuente y peligroso.

Al entrar en calor dentro de un espacio cerrado, la iguana despierta de golpe, se siente acorralada y reacciona a la defensiva con mordeduras profundas, arañazos y fuertes coletazos.

No la traslades a parques, canales ni otros vecindarios: en Florida, la iguana verde está clasificada como especie invasora prohibida.

La ley estatal prohíbe poseerlas vivas sin permiso, transportarlas o liberarlas en otro lugar.

Mantén la distancia y resguarda a tus mascotas: si encuentras un ejemplar aturdido en tu jardín, lo más seguro es dejarlo tranquilo hasta que el calor del día le permita retirarse por sí solo, manteniendo a perros y gatos lejos del área.

si encuentras un ejemplar aturdido en tu jardín, lo más seguro es dejarlo tranquilo hasta que el calor del día le permita retirarse por sí solo, manteniendo a perros y gatos lejos del área. Cuida dónde estacionas: durante noches frías, evita dejar tu auto directamente debajo de árboles frondosos donde duermen colonias de iguanas.

Los machos adultos pueden superar el metro y medio de longitud (incluida la cola) y provocar abolladuras o roturas de parabrisas al caer.

¿Por qué la iguana verde es una plaga en Florida?

Originaria de Centroamérica y Sudamérica tropical, la iguana verde (que también puede presentar tonos pardos, oliváceos o anaranjados en época de celo) llegó a Florida como mascota exótica en la década de 1960.

Documentos de la Universidad de Florida (UF) registran que en 1964 un comerciante de animales exóticos liberó más de 300 ejemplares en el área de Miami, dando origen a la población silvestre que hoy habita en gran parte del sur del estado.

La FWC la cataloga como una amenaza ecológica y urbana por tres motivos principales:

Daños estructurales: excavan largas madrigueras que erosionan y socavan aceras, cimientos de viviendas, diques y muros de contención. Riesgo para especies nativas: consumen plantas hospederas esenciales para la supervivencia de fauna protegida, como la mariposa azul de Miami, en peligro de extinción. Pérdidas en jardinería y cultivos: devoran vegetación ornamental y árboles frutales residenciales.

Preguntas frecuentes sobre las iguanas en Florida

¿Es legal eliminar una iguana dentro de mi propiedad?

Sí. Las normas permanentes de la FWC permiten a los propietarios eliminar de manera humanitaria (sin crueldad animal) a las iguanas verdes que se encuentren dentro de su terreno privado durante todo el año y sin necesidad de permiso, o bien contratar a un especialista autorizado en control de vida silvestre.

¿A dónde puedo reportar daños en espacios públicos o avistamientos?

Los residentes pueden reportar especies invasoras o afectaciones en infraestructura pública a través de la línea directa de especies exóticas de la FWC (888-Ive-Got1 / 888-483-4681) o en el portal oficial IveGot1.org.

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