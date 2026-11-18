El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (EEUU) no se entiende sin una de sus tradiciones más icónicas: el Macy’s Thanksgiving Day Parade.

Este 2026, el desfile alcanza un hito histórico al celebrar su edición número 100, transformando las calles de Manhattan en un masivo escenario cultural, musical y festivo que marca oficialmente el inicio de la temporada navideña.

Para quienes viven en el área triestatal, planean viajar a la Gran Manzana o prefieren disfrutar del espectáculo desde la comodidad del hogar, esta edición centenaria trae consigo un despliegue sin precedentes de globos gigantes, música y sorpresas tecnológicas.

Fecha, horario y ruta oficial del desfile

Cuándo: jueves 26 de noviembre de 2026.

jueves 26 de noviembre de 2026. Hora de inicio: 8:30 am (hora del Este).

8:30 am (hora del Este). Punto de partida: West 77th Street y Central Park West (Upper West Side).

West 77th Street y Central Park West (Upper West Side). Punto final: tienda insignia de Macy’s en Herald Square (Calle 34 y 7ª Avenida).

tienda insignia de Macy’s en Herald Square (Calle 34 y 7ª Avenida). Extensión del recorrido: aproximadamente 2.5 millas (4 kilómetros).

El día previo (Inflado de globos): si estás en Nueva York el miércoles 25 de noviembre por la tarde (usualmente entre el mediodía y las 6:00 pm), puedes acercarte a las inmediaciones del Museo de Historia Natural (en las calles 79 y 81 cerca de Central Park West) para presenciar de forma gratuita el proceso de inflado de los globos gigantes. Es una alternativa excelente si quieres ver los diseños de cerca sin las multitudes del día festivo.

Novedades del Centenario: globos gigantes y nuevas carrozas

Central Park

Para conmemorar su primer siglo de historia, la organización ha confirmado un despliegue récord de 100 elementos inflables, entre los que destacan globos tradicionales, figuras novedosas y los llamativos balloonicles (estructuras inflables montadas sobre vehículos motorizados).

Nuevos personajes en el cielo de Nueva York: se suman por primera vez a la flota gigantes como Bluey , Buckaroo Bob the Minion , Hello Kitty (en su edición especial Big Apple), Joe Cool junto a Woodstock (de Peanuts) y Sorcerer’s Apprentice Mickey de Disney (en honor a los 92 años del primer globo de Mickey en 1934).

se suman por primera vez a la flota gigantes como , , (en su edición especial Big Apple), (de Peanuts) y de Disney (en honor a los 92 años del primer globo de Mickey en 1934). Regresos históricos: vuelven clásicos añejos muy queridos por los coleccionistas y espectadores veteranos, como el emblemático Felix the Cat (el primer globo de la historia del desfile en 1927) y un hipopótamo azul visto por última vez en 1931.

vuelven clásicos añejos muy queridos por los coleccionistas y espectadores veteranos, como el emblemático Felix the Cat (el primer globo de la historia del desfile en 1927) y un hipopótamo azul visto por última vez en 1931. Carrozas monumentales de estreno: los estudios artesanales de Macy’s, donde más de 50 artistas trabajan manualmente durante meses, estrenarán diseños como Hogwarts Holiday (inspirado en Harry Potter), Dashing All the Way (de DoorDash) y un homenaje interactivo a Tony Sarg, el pionero de las marionetas gigantes en el evento.

Cartel musical: artistas y actuaciones destacadas

El apartado musical mezcla leyendas generacionales con los artistas del momento. Las actuaciones principales desde la tarima central en Herald Square estarán encabezadas por la estrella del country Megan Moroney y el nominado al Grammy Teddy Swims.

El resto del recorrido musical y las carrozas contará con un repertorio ecléctico que incluye a:

Iconos del pop, rock y bandas legendarias: DEVO (en su debut histórico), Smash Mouth, Blues Traveler, Natasha Bedingfield, Queen Latifah, Wyclef Jean, JoJo y la participación especial de Jimmy Fallon & The Roots.

DEVO (en su debut histórico), Smash Mouth, Blues Traveler, Natasha Bedingfield, Queen Latifah, Wyclef Jean, JoJo y la participación especial de Jimmy Fallon & The Roots. Música latina y nuevos talentos: el fenómeno urbano Feid , además de agrupaciones como RIIZE e Il Volo.

el fenómeno urbano , además de agrupaciones como RIIZE e Il Volo. Homenajes especiales: la actriz y cantante de Broadway Megan Hilty liderará un emotivo tributo musical dedicado a la legendaria Dolly Parton.

¿Dónde ver el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026?

Si no te encuentras en Nueva York o prefieres evitar las aglomeraciones matutinas en el frío de noviembre, cuentas con múltiples opciones de transmisión en vivo:

Televisión en inglés: cobertura oficial a partir de las 8:30 am (ET) a través de la cadena NBC, conducida por los presentadores del programa Today: Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker. Habrá una retransmisión especial diferida a las 2:00 pm (ET). Streaming digital: disponible simultáneamente en la plataforma Peacock. Opción en español: Telemundo ofrecerá una transmisión especial en español para toda la audiencia hispanohablante, permitiendo seguir cada detalle de las carrozas y actuaciones musicales sin barreras de idioma. Especial previo: el miércoles 25 de noviembre (la víspera de Acción de Gracias), NBC y Peacock emitirán un programa especial de cuenta regresiva.

Guía de servicio: consejos prácticos si vas en persona

Zonas públicas habilitadas: los mejores tramos gratuitos para ver pasar el desfile a pie de calle se ubican en Central Park West (desde la calle 61 hasta la 75) y a lo largo de Sixth Avenue (desde la calle 38 hasta la 59) .

los mejores tramos gratuitos para ver pasar el desfile a pie de calle se ubican en y a lo largo de . Horarios de llegada: aunque el desfile comienza a las 8:30 am, los espectadores experimentados suelen asegurar sus lugares en la acera entre las 5:30 am y las 6:00 am. Ten en cuenta que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) prohíbe acampar la noche anterior .

aunque el desfile comienza a las 8:30 am, los espectadores experimentados suelen asegurar sus lugares en la acera Ten en cuenta que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) . Qué dejar en casa: por normativas de seguridad del evento, está prohibido llevar sillas plegables grandes o paraguas voluminosos que obstruyan la visibilidad de los demás asistentes.

por normativas de seguridad del evento, está prohibido llevar sillas plegables grandes o paraguas voluminosos que obstruyan la visibilidad de los demás asistentes. Atención al transporte: varias estaciones de metro cercanas a la ruta experimentan cierres temporales o restricciones de control de multitudes por parte de la policía, por lo que se recomienda revisar las alertas de la MTA antes de salir de casa.

Santaland en Macy's Herald Square: tras la conclusión del desfile, la emblemática tienda abre sus puertas con su tradicional espacio navideño Santaland, una experiencia interactiva muy buscada por las familias, aunque requiere reservaciones previas en línea debido a la alta demanda de la temporada.

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