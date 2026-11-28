Los habitantes del sureste de Iowa recibieron este sábado un primer parte de tranquilidad respecto a la calidad de su suministro hídrico. Los resultados preliminares de laboratorio difundidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) indican que la detonación controlada de cinco toneladas de azida de plomo -ejecutada por el Ejército de EEUU- no ha provocado un aumento de este metal pesado en los cuerpos de agua que abastecen a las comunidades de la región.

Aunque el hallazgo inicial sobre el agua es favorable, las autoridades federales mantienen activo un despliegue técnico de gran escala para evaluar el impacto total en el entorno residencial y escolar antes de emitir un veredicto definitivo.

El alcance del monitoreo ambiental en la región

Para medir con precisión cualquier rastro de contaminación antes y después del estallido en la pequeña localidad de Middletown, un equipo de alrededor de 300 especialistas desplegó una red de recolección en escuelas, parques infantiles, iglesias y viviendas particulares.

Fase del operativo Tipo de muestras recolectadas Estado del análisis Antes de la detonación 1.591 muestras de aire, agua, suelo y polvo Línea base registrada Durante y tras el estallido Monitoreo continuo de aire durante 30 horas consecutivas Realizado con sistemas Xact Evaluación posterior Cientos de muestras en viviendas, parques y agua potable (parte de un total superior a 3.200 muestras) Agua potable sin alza de plomo; resto en validación de laboratorio

A través de sus canales oficiales, la agencia federal precisó que el seguimiento atmosférico ininterrumpido de 30 horas se efectuó mediante sistemas especializados de monitoreo de aire Xact.

La institución adelantó que continuará publicando boletines conforme los laboratorios validen el resto de las más de 3.200 muestras recolectadas en toda el área de influencia.

Por qué se realizó la detonación y qué reclama la comunidad

El operativo militar consistió en destruir una reserva envejecida de azida de plomo, un compuesto químico utilizado como detonador primario.

De acuerdo con la postura del Ejército estadounidense, la destrucción inmediata era la única alternativa segura: el material presentaba signos de degradación y corría el riesgo de explotar de manera incontrolada en cualquier momento, especialmente ante el descenso de las temperaturas propias de la temporada fría.

Sin embargo, el procedimiento desató inquietud en el sureste de Iowa por dos factores principales:

Riesgo sanitario: la exposición al plomo representa un peligro grave para la salud, con consecuencias especialmente severas en el desarrollo neurológico de niños y en mujeres embarazadas.

la exposición al plomo representa un peligro grave para la salud, con consecuencias especialmente severas en el desarrollo neurológico de niños y en mujeres embarazadas. Fallas de comunicación: residentes y funcionarios electos criticaron al Ejército por la falta de transparencia y por no emitir alertas amplias desde el momento en que detectó la inestabilidad del material.

Mientras los vecinos de Middletown estaban al tanto del plan, las notificaciones apenas trascendieron hacia las autoridades regionales y la población general pocos días antes de la explosión.

+El general Eric Shirley, quien dirigió el operativo y aseguró que el riesgo se redujo "tan cerca de cero como es humanamente posible".

El freno y fallo judicial: la detonación estaba prevista originalmente para el viernes 20 de noviembre, pero el Ejército tuvo que posponerla tras una ola de reclamos comunitarios. Finalmente, un fallo de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito (Eighth Circuit U.S. Court) autorizó retomar la operación el miércoles 25.

Qué hacer mientras concluyen los análisis finales

Mientras la EPA completa la validación de las muestras de suelo y polvo doméstico en el sureste de Iowa, los residentes de las zonas cercanas pueden aplicar medidas preventivas básicas recomendadas por las agencias de salud ambiental ante eventos con partículas en suspensión:

Limpieza húmeda en el hogar: evite barrer en seco o usar aspiradoras sin filtro HEPA si sospecha acumulación de polvo exterior; limpie pisos, marcos de ventanas y superficies con paños húmedos desechables. Higiene infantil y de mascotas: lave con frecuencia las manos y juguetes de los niños que jueguen al aire libre, y limpie las patas de las mascotas antes de que ingresen a la vivienda. Consumo de agua: si su vivienda depende de un pozo privado en lugar del acueducto municipal analizado, manténgase atento a los avisos locales de salud pública del condado de Des Moines sobre pruebas gratuitas o recomendaciones de filtrado. Teléfono gratuito de la EPA Región 7 para solicitar muestreos: el número oficial 1-833-649-9624 habilitado por la EPA Región 7 para residentes que necesiten solicitar toma de muestras en sus propiedades. En el enlace oficial epa.gov/IowaData, los vecinos pueden revisar las mediciones continuas de calidad del aire.

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