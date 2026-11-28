Tras dos días de lluvias torrenciales, nevadas históricas y ráfagas con fuerza de tormenta tropical que paralizaron el feriado de Acción de Gracias de costa a costa, Estados Unidos (EEUU) comienza este sábado 28 de noviembre las labores de limpieza y restablecimiento de servicios.

Aunque el sistema de baja presión se desplaza lentamente hacia el océano Atlántico, cientos de miles de hogares continúan sin energía eléctrica y miles de viajeros enfrentan retrasos en plena operación retorno.

La magnitud del fenómeno llevó a que gobernadores como Mikie Sherrill, en Nueva Jersey, y Kathy Hochul, en Nueva York, declararan el estado de emergencia previo al impacto, mientras las autoridades federales y locales mantienen activas las alertas por inundaciones costeras desde Nueva Jersey hasta Virginia.

Balance de la emergencia: cortes de luz y tráfico aéreo

El impacto sobre la infraestructura eléctrica y el transporte ha sido uno de los más severos registrados en un feriado reciente, aunque las cuadrillas de emergencia han logrado reducir progresivamente la cifra de damnificados:

Indicador de impacto Pico del jueves (Thanksgiving) Balance al cierre del viernes 27 Zonas y servicios más afectados Usuarios sin electricidad (PowerOutage.us) Más de 900.000 clientes Poco menos de 300.000 clientes Pensilvania, Nueva Jersey y Maryland Vuelos retrasados (FlightAware) ~2.500 a 2.700 vuelos Cerca de 3.700 vuelos Aeropuertos del noreste y costa oeste Vuelos cancelados (FlightAware) Más de 460 vuelos 162 vuelos adicionales Conexiones nacionales e internacionales

Nueva York celebra hoy el histórico desfile pospuesto de Macy’s

En un hecho sin precedentes en sus 100 años de historia, la edición centenaria del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s fue pospuesta el jueves por razones climáticas y se celebra finalmente este sábado 28 de noviembre a partir de las 8:30 am.

+ El evento solo había sido suspendido entre 1942 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial, pero nunca reprogramado por mal tiempo.

El motivo: el umbral máximo de seguridad para volar los globos gigantes es de 34 mph, pero Central Park registró el jueves ráfagas de hasta 48 mph (56 mph en el aeropuerto LaGuardia) y 1.82 pulgadas de lluvia, convirtiéndolo en el Día de Acción de Gracias más lluvioso del que se tiene registro en la ciudad.

el umbral máximo de seguridad para volar los globos gigantes es de 34 mph, pero Central Park registró el jueves ráfagas de hasta 48 mph (56 mph en el aeropuerto LaGuardia) y 1.82 pulgadas de lluvia, convirtiéndolo en el Día de Acción de Gracias más lluvioso del que se tiene registro en la ciudad. Solidaridad con los participantes: el aplazamiento dejó varados a cientos de artistas y estudiantes. Una banda escolar de Pearland, Texas, integrada por 500 jóvenes, tuvo que organizar una recaudación de emergencia y logró reunir $350.000 para costear dos noches extra de hotel en Nueva York.

el aplazamiento dejó varados a cientos de artistas y estudiantes. Una banda escolar de Pearland, Texas, integrada por 500 jóvenes, tuvo que organizar una recaudación de emergencia y logró reunir $350.000 para costear dos noches extra de hotel en Nueva York. Pronóstico para hoy: el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirmó condiciones secas, cielo mayormente nublado y ráfagas máximas de 25 mph para este sábado, permitiendo que los globos desfilen sin inconvenientes hasta Herald Square.

Mapa de daños: nieve en el Medio Oeste y mareas récord en el Pacífico

El temporal golpeó simultáneamente distintas regiones del país con fenómenos extremos:

Costa Este y Atlántico Medio: las ráfagas alcanzaron las 69 mph cerca de Avalon, Nueva Jersey, donde los equipos de rescate debieron auxiliar a conductores atrapados tras evadir las barreras en calles inundadas.

+ En Carolina del Norte, el agua del mar superó las dunas y obligó a cerrar la carretera NC 12, única vía terrestre hacia la isla Hatteras.

+ En Virginia, el complejo de puente y túnel de la bahía de Chesapeake estuvo cerrado varias horas, mientras que en Arlington un árbol cayó sobre un vehículo en la George Washington Memorial Parkway, requiriendo el rescate de su ocupante por parte de los bomberos.

Agua y saneamiento en Maryland: cerca de dos millones de residentes en los condados de Montgomery y Prince George recibieron un llamado urgente para racionar el consumo de agua potable debido a fallas eléctricas intermitentes en las plantas de bombeo.

cerca de dos millones de residentes en los condados de Montgomery y Prince George recibieron un llamado urgente para racionar el consumo de agua potable debido a fallas eléctricas intermitentes en las plantas de bombeo. Medio Oeste: las nevadas superaron el pie de altura en el valle medio del Misisipi, alcanzando 15 pulgadas en French Village y 14 en Ste. Genevieve (Misuri), además de 7.3 pulgadas en San Luis.

+ En Wentzville, Misuri, el peso de la nieve provocó el colapso del techo de un complejo deportivo de hielo alrededor de las 3:00 am, sin dejar heridos porque el recinto estaba vacío. Este sábado aún se prevén chubascos aislados y precipitaciones heladas residuales en el norte de Nueva Inglaterra.

Costa Oeste: mareas excepcionalmente altas (king tides) y fuertes vientos causaron inundaciones desde el condado de Humboldt hasta Ventura, en California, forzando evacuaciones y destruyendo parte del emblemático muelle de Pacifica Beach.

+ Asimismo, el servicio ferroviario Pacific Surfliner de Amtrak entre San Diego y Los Ángeles sufrió cancelaciones y desvíos en autobús.

+ Al noroeste, se reportó un inusual tornado al sureste de Seattle y se mantienen alertas por nieve en la cordillera de las Cascadas, Montana y Wyoming.

Por su parte, desde su residencia en West Palm Beach, el presidente Donald Trump firmó el jueves una declaración de desastre para Florida tras las inundaciones previas en ese estado -aprobando cerca de $100 millones en ayuda federal- e indicó que su administración evaluará las solicitudes de asistencia enviadas por los estados de la Costa Este afectados por el temporal.

Guía rápida de servicio para afectados este fin de semana

Si usted o su familia se encuentran en las zonas golpeadas por la tormenta, tenga en cuenta estas recomendaciones oficiales:

Verifique su vuelo antes de ir al aeropuerto: aunque el clima mejora hoy sábado, el efecto dominó de las demoras del jueves y viernes sigue afectando las conexiones.

Revise el estado en tiempo real en la aplicación de su aerolínea o en FlightAware.com.

Reporte apagones y evite cables caídos: si continúa sin servicio eléctrico, repórtelo directamente a su compañía proveedora para agilizar el envío de cuadrillas y consulte el mapa nacional en PowerOutage.us.

Manténgase a al menos 30 pies de cables eléctricos caídos y nunca use generadores a gasolina dentro de su vivienda o garaje por riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Precaución en carreteras costeras: no intente cruzar calles anegadas con su vehículo ("Turn Around, Don't Drown"); apenas 12 pulgadas de agua en movimiento pueden arrastrar un automóvil y el agua salada de las marejadas daña irreversiblemente el sistema eléctrico del auto.

Asistencia federal y seguros (FEMA / NFIP): recuerden que los residentes de Florida (donde ya se firmó la declaración de desastre) y de los estados bajo emergencia que documenten con fotos y videos cualquier daño estructural o pérdida de alimentos refrigerados por cortes de luz prolongados, ya que muchas pólizas de seguro de hogar o inquilinos cubren el reemplazo de alimentos tras apagones superiores a 24 o 48 horas.

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