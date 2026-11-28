Ningún residente de Florida ni del resto de Estados Unidos recibirá próximamente un cheque federal de estímulo o dividendo por 2.000 o 5.000 dólares.

Tanto el Servicio de Impuestos Internos (IRS) como el Departamento del Tesoro confirman que no procesan ni distribuyen pagos extraordinarios de este tipo, pues los rumores que circulan en redes sociales responden únicamente a promesas de campaña sin respaldo presupuestario ni fechas oficiales de entrega.

Además, cualquier programa federal de ayuda directa aplica a escala nacional bajo criterios tributarios uniformes, nunca de manera exclusiva para un solo estado.

El origen político de las propuestas de $2.000 y $5.000

La confusión nace de dos planteamientos distintos realizados por Donald Trump sin sustento legislativo vigente. A finales de 2025, el mandatario sugirió repartir al menos 2.000 dólares por persona —excluyendo a contribuyentes de altos ingresos— utilizando la recaudación por aranceles comerciales.

Sin embargo, según reportó ABC News, la iniciativa fracasó luego de que la Corte Suprema anulara varios de esos gravámenes y obligara al gobierno a reembolsar miles de millones de dólares a empresas importadoras, mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aclaró que cualquier alivio futuro tomaría la forma de recortes fiscales en lugar de cheques directos.

Posteriormente, en septiembre de 2026 durante una convención republicana en Dallas, Trump prometió un "dividendo" de 5.000 dólares para cada adulto si su partido retenía el control de ambas cámaras del Congreso, retomando la cifra del antiguo concepto de ahorros gubernamentales impulsado junto a Elon Musk.

No obstante, el medio Politico destacó que el ejecutivo carece de un plan financiero para cubrir el costo estimado superior a los 1,2 billones de dólares.

El bloqueo constitucional y quiénes quedarían fuera si avanzara una ley

Bajo la Constitución estadounidense, ningún presidente puede ordenar unilateralmente el envío masivo de dinero público, pues el Congreso ostenta el control exclusivo del presupuesto federal.

Para activar un pago real, la Cámara de Representantes y el Senado deben redactar, aprobar y promulgar una ley que asigne los recursos y fije las reglas de elegibilidad.

Mientras tanto, resulta imposible garantizar si residentes permanentes con Green Card o inmigrantes que declaran con número ITIN calificarían en un hipotético escenario.

Aunque en los estímulos pandémicos de 2020 y 2021 el Congreso incluyó a residentes legales con Seguro Social válido —excluyendo mayoritariamente a titulares de ITIN—, las declaraciones preliminares de Trump limitaron explícitamente sus propuestas de 2.000 y 5.000 dólares a "ciudadanos estadounidenses" adultos, diferenciándose totalmente de los reembolsos ordinarios de impuestos que el IRS devuelve cada temporada fiscal a quienes pagaron retenciones en exceso.

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