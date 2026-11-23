Miles de jóvenes acogidos al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y estudiantes indocumentados en Florida ven una posible salida para continuar sus carreras profesionales.

La Junta de Gobernadores de Florida (Board of Governors), que supervisa las 12 instituciones del Sistema Universitario Estatal, estudia una enmienda regulatoria que permitiría a ciertos Dreamers transferirse de colegios comunitarios a universidades públicas. Así lo informó el Noticiero N+ Univision, y lo confirman los documentos oficiales de la agenda de la junta.

¿En qué consiste la excepción para los Dreamers en Florida?

La propuesta busca resolver un conflicto legal surgido tras la aprobación, por parte de las autoridades educativas, de una prohibición migratoria en septiembre de 2026.

La norma impide que las personas sin estatus legal se matriculen por primera vez en las universidades públicas del estado a partir del ciclo académico 2027-2028.

Sin embargo, el borrador presentado al Comité de Asuntos Académicos de la Junta de Gobernadores contempla dos excepciones clave, respaldadas por la Sección 1007.23 de los Estatutos de Florida y el Acuerdo de Articulación Estatal, conocido como el programa 2+2.

Estudiantes matriculados antes de la primavera de 2027: Quienes hayan ingresado a una de las 28 instituciones del Sistema de Colegios de Florida (Florida College System) antes del semestre de primavera de 2027 y obtengan un título de Asociado en Artes (Associate in Arts) conservarán el derecho legal de transferir sus 60 créditos a una universidad pública.

Convenios institucionales previos: Los estudiantes inscritos antes de esa fecha límite en programas amparados por acuerdos directos entre un college estatal y una universidad pública también podrán completar su licenciatura.

Una decisión en pausa y su impacto en los costos universitarios de Dreamers en Florida

En su reciente sesión en la Universidad Internacional de Florida (FIU), la Junta de Gobernadores aplazó la votación definitiva para abrir un período de 14 días de comentarios públicos antes de tomar una decisión final.

Aunque este posible cambio regulatorio ofrece cierto alivio, organizaciones que defienden a las comunidades inmigrantes, como TheDream.US, consideran que la medida no es suficiente.

Gaby Pacheco, presidenta de la organización, advirtió —en declaraciones citadas por medios especializados en educación superior, como Inside Higher Ed— que la excepción deja fuera a miles de estudiantes que están por graduarse de secundaria y aún no han ingresado a la universidad.

A esto se suma que, en 2025, la Legislatura de Florida derogó el beneficio de matrícula estatal (in-state tuition). Por ello, los Dreamers que logren transferirse tendrían que pagar tarifas de estudiantes de otros estados, que triplican el costo habitual.

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