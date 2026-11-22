Preparar la tradicional cena de Acción de Gracias para diez personas costará un promedio de $58.63 en Estados Unidos este 2026, lo que representa un incremento del 6 % frente al año pasado y marca la primera subida de precios desde 2022.

Según el sondeo anual realizado por la Federación Estadounidense de la Oficina Agrícola en los 50 estados y Puerto Rico, el alza del diésel encareció drásticamente el transporte y procesamiento de alimentos básicos como leche, papas, panecillos y arándanos rojos.

Aumento del pavo

A esta presión logística se suma el aumento del pavo: una pieza de 16 libras alcanzó un promedio de $23.68 (frente a los $21.50 de 2025) según detalla Telemundo Washington.

Esto impulsado por una fuerte demanda interna de proteína magra y el crecimiento de las exportaciones, factores que redujeron los inventarios pese a la recuperación productiva tras los brotes de gripe aviar.

Precios

Aunque el Departamento de Agricultura (USDA) proyecta un récord mayorista de $1.76 por libra para la pava congelada entera, los consumidores aún encuentran ligeras bajas en guisantes congelados, bases de tarta y bandejas de zanahorias con apio.

Para mitigar el impacto de la inflación alimentaria acumulada del 22 % desde 2021 y atraer compradores a sus pasillos, grandes cadenas minoristas lanzaron paquetes promocionales por debajo del promedio nacional.

Walmart ofrece su banquete para diez comensales a $35 y Aldi sitúa su menú equivalente en $39, amortiguando así el golpe al bolsillo familiar en esta temporada festiva.

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