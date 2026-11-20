Los viajeros enfrentarán boletos aéreos más costosos debido a la fuerte crisis de rentabilidad que golpea a las aerolíneas en este 2026.

Según advirtió la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el precio del combustible de aviación duplicó su valor desde enero por culpa de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los desvíos obligatorios de rutas ante las restricciones del espacio aéreo.

Causas

Este escenario disparó los gastos operativos del sector, donde el carburante absorbe más del 30 % del presupuesto y recortó las ganancias netas de las compañías a la mitad respecto a 2025, dejando un margen crítico de apenas $4,5 por cada pasajero transportado.

A esta presión financiera se suma una grave parálisis en la cadena de suministro global que frena la modernización de la industria, según señala EFE.

Retrasos

Los fabricantes aeronáuticos acumulan un retraso histórico de 18 000 aviones pendientes de entrega, lo que impide a las aerolíneas incorporar modelos de nueva generación capaces de reducir el consumo de combustible entre un 20 % y un 30 %.

Aunque una ocupación promedio récord de entre el 80 % y el 84 % sostiene la operatividad del negocio, el organismo internacional alerta que la falta de flotas eficientes y las cargas fiscales amenazan directamente la supervivencia de las rutas comerciales con menor demanda.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube