Un viaje de vacaciones por el Caribe se convirtió en motivo de preocupación sanitaria después de que 148 personas reportaran problemas de salud a bordo del Caribbean Princess, un crucero de la compañía Princess Cruises que zarpó desde Fort Lauderdale, Florida, el pasado 11 de noviembre.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) confirmó que los afectados son 134 pasajeros y 14 miembros de la tripulación. Entre las manifestaciones registradas figuran vómitos y diarrea, síntomas que llevaron a notificar el incidente a las autoridades sanitarias durante el recorrido.

El organismo incorporó el caso a su sistema de vigilancia de enfermedades en embarcaciones y mantiene el seguimiento de las medidas adoptadas para controlar la situación. Hasta el momento, no ha identificado el agente responsable de los contagios.

El brote afecta a pasajeros y trabajadores del crucero

Según el reporte del CDC, los 134 pasajeros que comunicaron síntomas representan el 4,6 % de las 2.936 personas que viajaban como huéspedes. En el caso de la tripulación, 14 de los 1.132 trabajadores a bordo manifestaron problemas de salud, lo que equivale al 1,2 % de ese grupo.

La notificación del incidente llegó al Programa de Saneamiento de Embarcaciones del CDC el 15 de noviembre, cuatro días después de que comenzara el recorrido. Posteriormente, el organismo publicó los datos del episodio, que figura entre los brotes registrados durante 2026 bajo su jurisdicción.

Es importante precisar que los 148 casos corresponden al total de personas que comunicaron síntomas durante la travesía. Esto no significa que todas hayan enfermado simultáneamente, sino que la cifra acumula los reportes recibidos a lo largo del viaje.

Todavía se desconoce qué provocó los contagios

Uno de los aspectos que mantiene abierta la investigación es la falta de identificación del agente que originó los problemas de salud. Aunque el norovirus figura entre las causas frecuentes de enfermedades que se propagan en cruceros, el CDC no ha confirmado que ese microorganismo esté detrás de lo ocurrido en el Caribbean Princess.

Para esclarecer el origen del episodio, se recolectaron muestras de heces de las personas afectadas, que fueron enviadas para los análisis correspondientes. Los resultados todavía están pendientes de confirmación, por lo que no existe fundamento para atribuir el brote a un virus o bacteria específicos.

El CDC explica que identificar el agente responsable puede tomar tiempo, especialmente mientras se procesan las muestras de laboratorio. Por esa razón, el caso continúa registrado con una causa desconocida.

Princess Cruises refuerza la limpieza y el aislamiento

Ante los reportes, Princess Cruises y el personal del barco intensificaron los procedimientos de higiene y desinfección en las instalaciones, siguiendo el plan de prevención y respuesta ante brotes de la compañía.

Entre las medidas comunicadas figuran el aislamiento de los pasajeros y trabajadores que presentan síntomas, la recolección de muestras para su análisis y la coordinación con el programa sanitario del CDC para revisar los procedimientos de limpieza y la notificación de nuevos casos.

Por su parte, el organismo estadounidense realiza un seguimiento remoto de la situación. Esta supervisión contempla la revisión de las acciones implementadas por la embarcación y de sus protocolos sanitarios, mientras continúan las pruebas para determinar el origen del problema.

El crucero regresará a Florida el 23 de noviembre

El Caribbean Princess realiza un itinerario de 12 noches por el Caribe y Centroamérica. Su recorrido contempla escalas en Aruba, Colombia, Panamá, Costa Rica y Gran Caimán, antes de regresar a Port Everglades, en Fort Lauderdale, Florida, el próximo 23 de noviembre.

La conexión con Estados Unidos es especialmente relevante porque el barco inició y tiene previsto finalizar su travesía en territorio estadounidense, además de encontrarse bajo el seguimiento de una agencia federal de salud pública.

Mientras se acerca la fecha de regreso, las autoridades mantienen la vigilancia del episodio y la compañía continúa aplicando las medidas preventivas. Por ahora, no se ha establecido si aparecerán nuevos casos ni se ha anunciado una causa definitiva para los síntomas reportados.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube