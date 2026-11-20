Quienes viajan entre Estados Unidos (EEUU), América Latina y el Caribe suelen depender del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) como principal punto de conexión.

Por lo que es importante conocer que el pasado 17 de noviembre de 2026, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y la Junta de Comisionados del condado aprobaron un acuerdo estratégico a 20 años con American Airlines por $85 millones.

Esto, para asegurar y modernizar su base de mantenimiento en la terminal.

La decisión llega en un momento sensible para los pasajeros en EEUU, ya que apenas unos días antes (el viernes 13 de noviembre de 2026) una falla en un enrutador de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó una paralización aérea nacional de más de cuatro horas -la más larga en 25 años-, dejando más de 15.000 vuelos retrasados o cancelados en todo el país (incluidos más de 2.200 cancelados solo en American Airlines) en la antesala de la temporada de Acción de Gracias (Thanksgiving).

Contar con mayor capacidad técnica en tierra resulta determinante para reacomodar flotas y sostener los itinerarios tras imprevistos de esa magnitud.

Cómo funciona la operación de $85 millones en MIA

Mediante el contrato aprobado por el condado, Miami-Dade adquirirá el Hangar 890, el Edificio 891 y propiedades asociadas a la empresa privada Aero Miami, para arrendarlos directamente a American Airlines.

Hasta ahora, la aerolínea ya utilizaba estas instalaciones para mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves, pero operaba bajo un esquema de subarrendamiento a través del condado.

El acuerdo financiero y operativo incluye las siguientes cifras verificadas:

Valor total de adquisición ($85 millones): compra de las instalaciones a Aero Miami por parte del condado de Miami-Dade.

compra de las instalaciones a Aero Miami por parte del condado de Miami-Dade. Aporte de American Airlines ($67.8 millones): monto contemplado a cargo de la aerolínea dentro del contrato a 20 años.

monto contemplado a cargo de la aerolínea dentro del contrato a 20 años. Fondo de Mejoras de Aviación ($17.2 millones): capital cubierto mediante el Fondo de Mejoras del Departamento de Aviación de Miami-Dade.

capital cubierto mediante el Fondo de Mejoras del Departamento de Aviación de Miami-Dade. Inversión adicional en reparaciones ($13.9 millones): compromiso de American Airlines para ejecutar mejoras y adecuaciones en los edificios.

compromiso de American Airlines para ejecutar mejoras y adecuaciones en los edificios. Protección de empleos locales: mantenimiento de más de 650 trabajadores especializados en mantenimiento aeronáutico en el sitio.

Con la eliminación del esquema anterior de subarrendamiento, tanto el aeropuerto como la aerolínea obtienen mayor flexibilidad para modernizar las instalaciones y liberar terrenos estratégicos para futuros desarrollos aeroportuarios.

Flota, expansión internacional y respaldo operativo

Para los viajeros hispanos, MIA funciona como la puerta de enlace más conectada de American Airlines hacia la región.

Durante 2026, la aerolínea alcanzó el hito de 100 destinos atendidos en México, el Caribe y Latinoamérica desde EEUU -tras reanudar vuelos directos entre Miami y Cap-Haïtien (Haití) en noviembre, además de reactivar conexiones con Caracas y Maracaibo en Venezuela y abrir la ruta Miami-Milán-, operando alrededor de 155 destinos en 45 países desde Miami.

En ese contexto, el analista Sasha Jovanovic, de Simply Wall St., señaló que consolidar este centro de mantenimiento de alto valor mejora la eficiencia de costos a largo plazo y permite mantener operativos los nuevos aviones Boeing 787-9 y las aeronaves modernizadas desde su entrega, resguardando los itinerarios frente a crisis operativas como el reciente fallo en el sistema de enrutamiento.

"Miami es un pilar fundamental de la red internacional de American y una parte clave de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo", destacó Juan Carlos Liscano, vicepresidente sénior de operaciones de American Airlines en MIA.

Por su parte, la alcaldesa Daniella Levine Cava subrayó que el pacto protege cientos de empleos bien remunerados, mientras que Ralph Cutié, director y CEO de MIA, afirmó que la alianza permite planificar el crecimiento de la infraestructura y mantener la competitividad del aeropuerto.

Según cifras oficiales del aeropuerto, las operaciones de American Airlines en MIA generan más de $30.000 millones en impacto económico anual y respaldan más de 40.000 empleos directos e indirectos.

A nivel general, MIA registró un récord de 55.3 millones de pasajeros en 2025, ubicándose como el octavo aeropuerto más transitado de Estados Unidos.

Lo que debes hacer si viajas por Miami en temporada alta

Aunque el refuerzo en mantenimiento fortalece la operación a mediano y largo plazo, los viajeros que transiten por MIA durante el cierre de 2026 pueden tomar medidas concretas para evitar contratiempos:

Monitorea tu vuelo en tiempo real antes de ir a la terminal: tras las recientes interrupciones del sistema aéreo de la FAA, verifica el estado de tu itinerario en la aplicación oficial de American Airlines o en el portal de MIA (miami-airport.com) antes de salir de casa.

tras las recientes interrupciones del sistema aéreo de la FAA, verifica el estado de tu itinerario en la aplicación oficial de American Airlines o en el portal de MIA (miami-airport.com) antes de salir de casa. Programa escalas con margen suficiente: al tratarse de un hub con alto tráfico internacional y trámites migratorios o de aduana, conviene dejar al menos 2 a 3 horas entre vuelos de conexión.

al tratarse de un hub con alto tráfico internacional y trámites migratorios o de aduana, conviene dejar al menos entre vuelos de conexión. Conoce cuándo aplica reembolso o compensación: según las normas del Departamento de Transporte de EEUU (DOT), si tu vuelo se cancela o sufre un retraso significativo y decides no viajar, tienes derecho al reembolso total del boleto sin importar la causa.

Sin embargo, cuando el retraso obedece a fallas externas del control aéreo (como el apagón de enrutadores de la FAA del 13 de noviembre), las aerolíneas no están obligadas por ley a cubrir gastos de hotel o compensaciones adicionales.

Planes de expansión física de MIA (2026–2028): el aeropuerto ejecuta actualmente su Programa de Mejoras de Capital (CIP) para atender una proyección de 77 millones de pasajeros hacia 2040. Entre los hitos recientes figuran la inauguración del estacionamiento Ibis Parking Garage (diciembre de 2025), el inicio de obras para la expansión de la puerta D60 (febrero de 2026) y la modernización de la Terminal Central y el Concourse F.

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