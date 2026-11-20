Más de una semana después del derrumbe ocurrido el 11 de noviembre de 2026 en Flatbush, Brooklyn -una tragedia que dejó ocho personas fallecidas (incluidos dos niños y varios trabajadores) y 18 heridos-, las autoridades de la ciudad de Nueva York confirmaron que el edificio contiguo ubicado en 1323 Flatbush Ave. deberá ser demolido de forma controlada.

La determinación del Departamento de Edificios de Nueva York (DOB), encabezada por el comisionado Ahmed Tigani, responde al deterioro estructural del inmueble tras el colapso del edificio de apartamentos de 1321 Flatbush Ave. sobre una excavación contigua en 2625 Bedford Ave..

Mientras los equipos municipales preparan la intervención, la emergencia mantiene familias desplazadas, una investigación abierta y un operativo de fiscalización ampliado en toda la ciudad.

Por qué no se puede salvar el edificio de 1323 Flatbush Ave.

Los dictámenes técnicos tras el colapso concluyeron que la estructura de 1323 Flatbush Ave. perdió su estabilidad y ya no puede repararse con seguridad.

La caída del edificio vecino dejó partes del interior expuestas a la intemperie y agravó el daño progresivo de la construcción, un bloque cuya antigüedad se remonta a 1930.

Ante este panorama, el DOB descartó enviar trabajadores a instalar apuntalamientos provisionales por el alto peligro de un nuevo desplome.

En un comunicado, el comisionado Ahmed Tigani subrayó que la demolición controlada es la única vía disponible para proteger a los vecinos, peatones y brigadas.

Lo que implica la medida en el terreno:

Prohibido entrar por pertenencias: los antiguos ocupantes no pueden ingresar a recoger ropa, documentos, muebles ni objetos personales debido a pisos inestables y a la presencia de asbesto , un material que exige protocolos estrictos de contención.

los antiguos ocupantes no pueden ingresar a recoger ropa, documentos, muebles ni objetos personales debido a pisos inestables y a la presencia de , un material que exige protocolos estrictos de contención. Refuerzo previo: antes de iniciar el derribo -para el cual aún no se ha fijado una fecha exacta-, la ciudad contempla reforzar la propiedad vecina en 1325 Flatbush Ave. y mantener cercado el perímetro de seguridad.

antes de iniciar el derribo -para el cual aún no se ha fijado una fecha exacta-, la ciudad contempla reforzar la propiedad vecina en y mantener cercado el perímetro de seguridad. Órdenes de desalojo vigentes: las propiedades en 1323, 1325 y 1327 Flatbush Ave. continúan sujetas a órdenes de desalojo mientras avanzan las revisiones estructurales.

Investigación en curso, demandas y revisión de más de 160 obras

El colapso del 11 de noviembre -cuyo momento quedó registrado incluso en videos difundidos esta semana por cámaras de seguridad de un autobús de la MTA- ha destapado cuestionamientos sobre la excavación adyacente, antecedentes de infracciones y controles de seguridad en obras de la ciudad.

El alcalde Zohran Mamdani ordenó ampliar las inspecciones a más de 160 obras vinculadas con seis entidades relacionadas con el proyecto de desarrollo vecino, además de impulsar una investigación forense independiente y la revisión de proyectos asociados a ingenieros del caso.

En paralelo, reportes periodísticos han documentado al menos cuatro o cinco demandas civiles presentadas contra actores vinculados al sitio y a las propiedades involucradas, mientras las autoridades examinan qué provocó exactamente el fallo estructural.

Vivienda, seguridad y recursos para familias y trabajadores afectados

Cuando ocurre un siniestro estructural o una orden de desalojo en Nueva York, los residentes -incluidos hogares inmigrantes o de habla hispana- y los trabajadores de la construcción suelen enfrentar dudas urgentes sobre vivienda temporal, documentos y derechos laborales.

Alojamiento temporal y apoyo inmediato: tras la evacuación inicial de hogares en los edificios afectados, la Cruz Roja Americana ha brindado asistencia de emergencia y alojamiento temporal en hoteles, con apoyo coordinado en la zona (incluyendo el centro de recepción habilitado en el Flatbush YMCA, en 1401 Flatbush Ave.).

Quienes sigan desplazados o necesiten orientación sobre alojamiento y asistencia deben contactar directamente a la Cruz Roja Americana o llamar al 311 de la ciudad de Nueva York para verificar programas activos de apoyo a desplazados.

Documentos perdidos o atrapados en zonas restringidas: si pasaportes, actas de nacimiento, tarjetas de residencia, permisos de trabajo, recetas médicas o comprobantes quedaron dentro de un edificio bajo orden de desalojo o demolición, no intentes entrar por cuenta propia ni pidas a terceros que lo hagan: el riesgo estructural y la exposición a asbesto son reales.

Reporta la situación a los equipos de emergencia o servicios sociales en el sitio y solicita orientación a través del 311 sobre cómo tramitar reposiciones oficiales.

Seguridad laboral y reclamos de trabajadores: en el colapso de Flatbush fallecieron tanto residentes como trabajadores de la construcción y repartidores, y agencias como OSHA han participado en las revisiones en el lugar.

Cualquier trabajador afectado, herido o testigo de condiciones inseguras en una obra puede reportar riesgos ante OSHA o el DOB (a través del 311) y buscar asesoría legal gratuita o de organizaciones comunitarias y sindicales en Nueva York, sin importar su estatus migratorio, ya que las normas básicas de seguridad laboral y el derecho a buscar asesoría sobre lesiones o salarios aplican en el estado.

Cómo verificar el estado de un edificio o una obra: antes de alquilar, comprar o trabajar en una obra en Nueva York, puedes consultar el historial de permisos, quejas y violaciones abiertas en los portales públicos del Departamento de Edificios (DOB) y del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) usando la dirección del inmueble.

Sobre la exposición al asbesto en edificios antiguos de NYC: muchos edificios construidos antes de que se prohibiera su uso generalizado en materiales de construcción pueden contener asbesto. Al alterarse o dañarse muros, pisos o aislamientos en un colapso o demolición, las fibras pueden liberarse al aire y representar un riesgo respiratorio si se manipulan sin licencia ni equipo especializado.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube