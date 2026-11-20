Especialistas en derecho migratorio instan a los residentes permanentes de Estados Unidos a cancelar sus viajes internacionales durante la temporada de Thanksgiving ante el aumento de detenciones en los puertos de entrada.

La abogada texana Jodi Goodwin emitió esta alerta tras una investigación de The Washington Post que documenta arrestos de titulares de green card al regresar al país, ejecutados por agentes fronterizos bajo el argumento de antecedentes penales antiguos.

Muchos de esos expedientes habían sido desestimados, borrados o correspondían a errores involuntarios en formularios previos que nunca impidieron obtener ni renovar el estatus legal.

Sin embargo, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) intensificaron el escrutinio retrospectivo durante 2026 en aeropuertos y cruces terrestres, según publica El Tiempo

Detalle

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) permite oficialmente salidas temporales del territorio estadounidense presentando una tarjeta de residencia vigente.

Sin embargo, la agencia advierte que dicho documento ni un permiso de reingreso garantizan la admisión automática.

Recuerde

Los oficiales de inspección conservan la autoridad discrecional para evaluar nuevamente la elegibilidad de cada viajero al cruzar la frontera.

Esto expone a residentes con historial judicial cerrado a enfrentar procesos de detención o libertad bajo fianza mientras resuelven su situación ante una corte migratoria.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube