Tribunales federales de Miami sentenciaron a ocho años de prisión a la ciudadana peruana Carla Magaly Alcedo Mendoza tras liderar una red de extorsión telefónica desde Lima contra miles de inmigrantes hispanos en Estados Unidos.

El juez de distrito Darrin P. Gayles dictó el fallo el martes 17 de noviembre de 2026 por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, ordenando además tres años de libertad supervisada y su posterior deportación al cumplir la pena.

Operación

Alcedo, extraditada desde Perú en abril de 2025, administraba la empresa Bussines A.A.D. S.A.C., un centro de llamadas que defraudó al menos 1.27 millones de dólares entre 2013 y 2021 mediante el cobro de deudas inexistentes por supuestos cursos de inglés.

La operación delictiva forma parte de un entramado mayor investigado por el Departamento de Justicia que estafó 15 millones de dólares a más de 30 000 residentes hispanohablantes en Estados Unidos, con fuerte impacto en el sur de Florida, según El Nuevo Herald.

Modus operandi

Los operadores enganchaban a trabajadores recién llegados con becas universitarias falsas para luego suplantar a abogados y funcionarios de cortes federales, exigiéndoles pagos mediante tarjetas prepagadas bajo amenazas de arresto, demandas judiciales y deportación.

Aunque el magistrado acreditó 199 días de detención previa en Perú y eximió a la acusada de multas inmediatas, fijó para el próximo 9 de febrero de 2027 la audiencia que definirá el monto exacto de restitución económica para las víctimas.

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