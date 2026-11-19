Una cadena inédita de interrupciones tecnológicas paralizó esta semana servicios esenciales en Estados Unidos y el mundo, afectando correos electrónicos, transacciones bancarias, vuelos comerciales y redes de seguridad nacional.

Gigantes como Microsoft, JPMorgan Chase, Apple y Marriott, junto con la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), sufrieron apagones derivados de actualizaciones rutinarias y parches de seguridad en medio del auge de la inteligencia artificial.

Según Telemundo Chicago y la agencia The Associated Press (AP), las empresas afectadas como la administración del presidente Donald Trump aseguraron que existe indicación "cero" de que los incidentes guarden relación entre sí o respondan a un ciberataque coordinado.

El impacto cotidiano evidenció la fragilidad de la infraestructura moderna ante errores de software. Un fallo en la red de la FAA provocó el viernes el cierre aéreo en tierra más prolongado en 25 años, deteniendo aviones en todo el país durante más de cuatro horas y desatando cancelaciones masivas.

¿Qué servicios colapsaron durante la semana de interrupciones tecnológicas?

• Microsoft y banca: Un "defecto latente" en una corrección de red tumbó Microsoft 365 (Outlook, Teams y Copilot), mientras un error de hardware en JPMorgan Chase retrasó transacciones financieras el lunes.

• Aerolíneas y consumo: United Airlines sufrió su propia caída de sistemas el lunes, y el martes fallaron Apple Music, la App Store, AppleCare y los portales de acceso de Marriott.

• Seguridad nacional: Una red interna para información clasificada de la NSA quedó fuera de servicio el martes durante un mantenimiento programado.

¿Cómo influye la inteligencia artificial en estas fallas de sistemas?

La carrera por corregir brechas detectadas mediante inteligencia artificial obliga a las instituciones a instalar parches urgentes que provocan efectos secundarios imprevistos. El director de inteligencia nacional, Jay Clayton, confirmó a Fox News que las actualizaciones aplicadas tras una alerta de vulnerabilidades en el lenguaje PHP dejaron sistemas sin conexión en la NSA.

En paralelo, la startup Calif usó IA para hallar un error crítico en Java, llevando a Oracle y a las autoridades cibernéticas a exigir actualizaciones inmediatas el miércoles. Raj Rajarajan, director del Instituto de Ciberseguridad de City St George’s en Londres, advirtió que la infraestructura actual no soporta las "exigencias computacionales de servicios de IA a gran escala".

Aunque Google alertó esta semana que los hackers emplean modelos avanzados para explotar fallos, el senador demócrata Mark Warner calificó los apagones como una "llamada de atención". Warner subrayó que la IA avanza más rápido que la capacidad de gestionar sus consecuencias, aunque reconoció que estas caídas son efectos no intencionados por reforzar la seguridad digital.

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