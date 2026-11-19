​Más de 35.000 estudiantes de una serie de universidades de Caracas votarán en la Primera Consulta Popular Estudiantil para elegir qué proyectos de infraestructura financiará la Alcaldía del municipio Libertador, a llevarse a cabo el próximo miércoles con el fin de reparar los daños provocados por los sismos del 24 de junio.

​Los diez recintos educativos incluidos en este plan piloto encabezan la lista de atención debido a que sufrieron los mayores deterioros tras los temblores de junio, situación que obligó a suspender las actividades académicas en varios planteles. Por este motivo, las propuestas diseñadas por los jóvenes se enfocan principalmente en la recuperación física de los espacios.

​Entre las casas de estudio convocadas a este proceso figuran la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, la Universidad Nacional Experimental Politécnica (UNEXPO) y el Colegio Universitario de Enfermería, informó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

​Organización desde las aulas y control de recursos

​La fase previa arrancó el 10 de noviembre mediante reuniones en las que intervinieron cerca de 6.000 cursantes, quienes recibieron las convocatorias a través de los grupos de WhatsApp de sus respectivas secciones. En estos encuentros se crearon comisiones de promoción para difundir las iniciativas y equipos de contraloría encargados de vigilar el uso correcto del dinero entregado por el ayuntamiento.

"Esto es un hecho inédito, un hecho histórico de un mecanismo de participación (...) para nosotros como los estudiantes, que hoy en día como juventud nosotros podemos decidir sobre nuestras casas de estudio", declaró Alejandro González, integrante de la comisión electoral de la jornada, durante una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV).

​Ejecución conjunta y próxima expansión

​La administración de las obras aprobadas estará en manos de los centros de estudiantes, el gobierno municipal y las autoridades universitarias. De acuerdo con el vocero citado por AVN, las autoridades evalúan ampliar este mecanismo al resto de los institutos superiores de la capital durante el próximo año.

​"Nos sentimos escuchados, sentimos que nuestra voz se eleva y puede llegar a tener un poder de decisión y un poder de acción dentro de las políticas públicas", puntualizó González, quien añadió: "Nosotros, como estudiantes, vemos la necesidad de aportar y dejar un granito de arena a nuestra universidad".

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