Tribunales federales de Estados Unidos frenan las tácticas de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras declarar en desacato a funcionarios gubernamentales en Colorado.

La jueza de distrito Charlotte Sweeney sancionó verbalmente a los agentes migratorios por recapturar al ciudadano mexicano Ramón Quintero Álvarez apenas minutos después de que abandonara el centro de detención de Aurora bajo una orden judicial de libertad.

Impacto

El fallo marca un revés directo para la ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump durante 2026, luego de que la magistrada señalara que las políticas internas de arresto inmediato convierten las sentencias judiciales en letra muerta y vulneran el debido proceso legal.

Reportes de las emisoras públicas CPR News y MPR News revelan que este procedimiento afectó al menos a 18 personas en las seis semanas previas a la resolución, quienes permanecieron bajo custodia ilegal o sufrieron recapturas inmediatas sin representación jurídica.

Advertencia

Durante las audiencias, el funcionario Nathan Rasper admitió que la práctica surgió de directrices informales compartidas por colegas en Minnesota, aunque aseguró bajo juramento que la agencia suspendió dicha medida.

Aunque la jueza evitó aplicar multas adicionales tras la promesa gubernamental, advirtió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ninguna autoridad federal opera por encima de la ley, según reseña La Opinión.

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