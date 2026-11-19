Los compradores de Amazon en la ciudad de Nueva York enfrentarán aumentos de hasta 5 dólares por cada pedido y entregas más lentas si el gobierno municipal aprueba un controvertido proyecto de ley que endurece las regulaciones sobre los repartidores de última milla.

Según reportó The Post, el gigante del comercio electrónico escaló su ofensiva política activando a partir de este jueves alertas directas en su sitio web y aplicación móvil, donde exhorta a los consumidores neoyorquinos a enviar mensajes inmediatos a sus concejales mediante un formulario integrado para frenar la iniciativa.

El choque político por las licencias y la contratación directa

Impulsada por la concejala demócrata Tiffany Cabán y respaldada por una supermayoría del Consejo junto al alcalde Zohran Mamdani, la legislación pretende erradicar el modelo de subcontratación en el sector logístico, afectando también a firmas como FedEx.

La normativa exige a Amazon tramitar licencias especiales para sus 15 centros de distribución locales y contratar directamente a tiempo completo a más de 5.000 conductores que hoy operan bajo unos 40 contratistas externos.

Mientras la presidenta del Consejo, Julie Menin, y el sindicato Teamsters negocian el alcance legal de la medida para garantizar salarios justos y responsabilizar a la corporación por accidentes viales, la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, criticó que los legisladores ignoren el funcionamiento real de sus almacenes y desestimen dialogar con las pequeñas empresas transportistas involucradas.

Amenaza de despidos masivos y fuga de centros logísticos

La disputa amenaza con alterar drásticamente el empleo urbano en la Gran Manzana. Amazon advirtió que trasladará sus centros de distribución fuera de los límites de la ciudad para esquivar la contratación directa obligatoria, una mudanza que desencadenaría el despido de unos 2.000 empleados de almacén.

Esta advertencia provocó ya las primeras fisuras en el Ayuntamiento, llevando al concejal demócrata Phil Wong a retirar su respaldo tras evaluar el riesgo de destrucción laboral, mientras la coalición empresarial New York Delivers prepara demandas judiciales contra la norma.

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