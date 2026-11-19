Autoridades migratorias de Estados Unidos recluirán a la creadora de contenido neerlandesa Vera Dijkmans hasta ejecutar su deportación, tras arrestarla el pasado 11 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) interceptaron a la modelo de 29 años al aterrizar desde Miami, justo antes de su participación en un evento promocional junto a peleadores de la UFC en el Madison Square Garden.

Captura

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ejecutó la captura bajo una orden de expulsión emitida en mayo de 2026, luego de que la influencer ausentara su audiencia judicial en un proceso iniciado en agosto de 2025.

Aunque la familia alega que Dijkmans poseía una visa de visitante B-2 y tramitaba la residencia permanente, el DHS recalcó que una petición en curso no otorga estatus migratorio legal para permanecer o trabajar en territorio estadounidense.

La detención de la modelo (quien acumula cerca de seis millones de seguidores en Instagram y 875.000 suscriptores en OnlyFans) ocurre en medio del endurecimiento de los operativos fronterizos y controles internos impulsados por Trump, según detalló Univisión.

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