La justicia federal condenó a tres meses de cárcel y tres años de libertad condicional supervisada a Donald Franklin Swope, un residente de Maryland de 53 años que amenazó en redes sociales con decapitar al presidente Donald Trump y posteriormente intimidó a los agentes federales que investigaban el caso.

La jueza federal Stephanie Gallagher dictó la sentencia tras la declaración de culpabilidad del acusado por el delito de influir, obstaculizar o tomar represalias contra funcionarios federales mediante amenazas directas, según confirmó la Fiscalía del Distrito de Maryland en un comunicado oficial.

El rastro digital que alertó al FBI y al Servicio Secreto

La investigación federal arrancó el pasado 14 de julio de 2026, cuando Swope publicó en su cuenta de Facebook un mensaje explícito sobre la decapitación del mandatario estadounidense.

Lejos de ocultar su mensaje, el autor etiquetó a veinte perfiles distintos, incluyendo las cuentas personal y oficial de Donald Trump, además de las páginas institucionales del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa.

Al rastrear la publicación, los agentes federales acudieron a buscar al sospechoso, pero al no localizarlo entrevistaron únicamente a su madre.

Lejos de desistir, Swope reaccionó horas después de esa visita policial publicando nuevas intimidaciones contra los efectivos del Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS) en represalia por haber interrogado a su familiar, una conducta hostil que repitió de forma reiterada en redes sociales entre el 5 y el 21 de agosto.

Ofensiva federal contra la violencia política en internet

El proceso judicial contra Swope integra una estrategia nacional impulsada por la Casa Blanca que articula a agencias federales, estatales y locales para frenar la violencia política sin vulnerar los derechos constitucionales de la Primera Enmienda.

Con este fallo, las autoridades refuerzan la vigilancia sobre las amenazas digitales contra altos mandatarios y cuerpos de seguridad, estableciendo consecuencias penales inmediatas frente al acoso cibernético.

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