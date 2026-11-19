Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, anunciaron este jueves 19 de noviembre de 2026 un acuerdo estratégico para incrementar la producción y el suministro global de productos petrolíferos, según consta en una declaración conjunta divulgada al término de su encuentro trilateral en la ciudad de Shenzhen, al sureste de China.

Durante la reunión, los jefes de Estado de las tres potencias coincidieron en la necesidad urgente de garantizar un flujo estable de energía en los mercados internacionales, frente a las severas interrupciones y riesgos que enfrenta el comercio global, reveló EFE.

Respuesta ante la crisis en Irán y el estrecho de Ormuz

De acuerdo con el documento suscrito por Beijing, Washington y Moscú, la medida busca mitigar el impacto de las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Irán y la compleja situación de seguridad en el estrecho de Ormuz.

Este paso marítimo constituye una arteria vital para el tránsito mundial de crudo y derivados, con especial relevancia para el abastecimiento energético de las economías asiáticas.

Con el compromiso de elevar la oferta de hidrocarburos, las tres naciones procuran contener la volatilidad de los precios y asegurar el suministro continuo a escala internacional.

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