El Gobierno de Perú declaró oficialmente el estado de emergencia por un plazo de ocho meses en toda la cadena de abastecimiento de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP), ante las graves amenazas que representa el fenómeno climatológico de El Niño para la infraestructura energética y el transporte de suministros en el país.

La disposición, formalizada mediante una resolución del Ministerio de Energía y Minas publicada por la administración de la presidenta Keiko Fujimori, abarca de manera integral los procesos de refinación, almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos en el territorio nacional.

Según explicó el Ejecutivo peruano, la previsión de eventos meteorológicos extremos —tales como lluvias intensas, desbordamientos e inundaciones, además de la caída de huaicos (deslizamientos de lodo, agua y piedras)— pone en riesgo crítico la transitabilidad de las carreteras y rutas logísticas que sostienen la distribución interdependiente hacia las distintas regiones.

"Los hidrocarburos representan el 67 % de la matriz energética del país, un sector que actualmente carece de capacidad instalada suficiente para sustituir dichos recursos de manera inmediata en caso de un desabastecimiento", advirtió la cartera ministerial al justificar la urgencia de la declaratoria.

Alcance operativo

Para blindar el suministro energético frente a eventuales bloqueos viales o daños estructurales, la normativa establece las siguientes acciones.

Se facultó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para aprobar medidas transitorias y flexibilizaciones técnicas que aseguren la continuidad operativa de las plantas y estaciones de servicio.

La emergencia cubre desde las plantas de refinación y terminales de almacenamiento hasta las flotas de transporte terrestre y puntos de expendio final.

Con este marco legal de ocho meses, las autoridades buscan agilizar la respuesta comercial y operativa ante posibles interrupciones geográficas provocadas por el impacto climático en la infraestructura vial peruana.

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