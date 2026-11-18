El Departamento de Transporte de Illinois confirmó la puesta en marcha de un masivo operativo con casi 1.900 camiones quitanieves y 450.000 toneladas de sal para asegurar las carreteras de Chicago ante la llegada de la temporada invernal y las tormentas de nieve.

Según Univision, las autoridades locales intensifican los preparativos para prevenir accidentes graves en las autopistas del estado durante los meses de bajas temperaturas y visibilidad reducida.

¿Cómo funcionará el plan de emergencia vial frente al hielo?

El ingeniero regional de transporte, José Ríos, enfatizó que el propósito central es garantizar desplazamientos seguros para todos los conductores en las vías de Illinois.

Las 450.000 toneladas de material anti-hielo almacenadas equivalen prácticamente al doble del peso total de la emblemática Torre Willis de Chicago.

Los equipos técnicos permanecerán en alerta máxima para limpiar los carriles principales apenas comiencen las primeras precipitaciones de la temporada.

¿Qué precauciones deben tomar los conductores en las carreteras?

Los expertos en seguridad vial recomiendan mantener una distancia prudente detrás de la maquinaria pesada y evitar rebasar a los camiones quitanieves en operación.

Reducir la velocidad y revisar el estado técnico de los neumáticos resulta indispensable para prevenir derrapes peligrosos sobre el pavimento congelado.

Las agencias estatales mantendrán actualizaciones constantes sobre el estado del tráfico y las alertas meteorológicas durante las tormentas.

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