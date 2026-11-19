Este miércoles 18 de noviembre se registró un terremoto de magnitud 5.7 en el sur de Japón.

De acuerdo con los datos dados por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el temblor tuvo una profundidad de 10 km en el mar junto a las costas de Ashikita y Amakusa.

Terremoto en Japón

La ministra de Japón, Sanae Takaichi, aseguró a través de sus redes sociales que ya giró instrucciones para determinar los daños causados por el temblor y proporcionar información actualizada.

"A quienes se encuentran en las zonas donde las sacudidas fueron más intensas, les pido que sigan prestando atención a la posibilidad de que se produzcan terremotos de intensidad similar", aseguró la funcionaria japonesa.

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