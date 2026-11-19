Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia mantienen plena sintonía estratégica en el combate al tráfico ilícito de drogas y libran "la misma batalla", aseguró este miércoles el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, al afirmar que ambas capitales están "totalmente alineadas" frente a este flagelo.
El alto funcionario norteamericano ofreció estas declaraciones tras aterrizar en territorio colombiano, segunda escala de una gira diplomática y castrense por América Latina que inició durante la mañana en Caracas y culminará en Quito, diseñada para profundizar la cooperación política y militar con aliados clave del continente.
Durante su pronunciamiento, el titular del Pentágono elogió el trabajo articulado de las naciones que integran el Escudo de las Américas, la alianza hemisférica promovida por Washington para enfrentar a las redes del narcotráfico.
En ese contexto, Hegseth destacó especialmente la firmeza y el "liderazgo claro" ejercido tanto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como por el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, en la conducción de esta estrategia conjunta.
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