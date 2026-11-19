Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia mantienen plena sintonía estratégica en el combate al tráfico ilícito de drogas y libran "la misma batalla", aseguró este miércoles el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, al afirmar que ambas capitales están "totalmente alineadas" frente a este flagelo.

​El alto funcionario norteamericano ofreció estas declaraciones tras aterrizar en territorio colombiano, segunda escala de una gira diplomática y castrense por América Latina que inició durante la mañana en Caracas y culminará en Quito, diseñada para profundizar la cooperación política y militar con aliados clave del continente.

​Durante su pronunciamiento, el titular del Pentágono elogió el trabajo articulado de las naciones que integran el Escudo de las Américas, la alianza hemisférica promovida por Washington para enfrentar a las redes del narcotráfico.

​En ese contexto, Hegseth destacó especialmente la firmeza y el "liderazgo claro" ejercido tanto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como por el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, en la conducción de esta estrategia conjunta.