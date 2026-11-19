Varios sistemas meteorológicos traerán lluvias, nevadas y fuertes vientos a distintas zonas de Estados Unidos durante la semana de Thanksgiving 2026, lo que retrasará los viajes por carretera y avión en las jornadas previas, el jueves 26 de noviembre y el regreso tras el feriado.

Las mayores precipitaciones se concentrarán en el sureste y la costa del Pacífico, con nieve en zonas montañosas del oeste y una posible tormenta en la costa este después de la celebración.

Según El Comercio, la meteoróloga Alyssa Glenny advirtió que los aguaceros intensos causarán acumulaciones de agua en carreteras e inundaciones en el sureste de Texas y la costa occidental del golfo de México.

En tanto, el meteorólogo de largo alcance Paul Pastelok indicó que existe alta probabilidad de lluvia desde el norte de California hasta las zonas costeras del noroeste el jueves 26 de noviembre, además de lluvias y temperaturas frescas en el sureste. También señaló que un sistema originado en el golfo de México podría evolucionar tras el feriado y afectar el regreso en el este del país.

¿Qué rutas y ciudades enfrentarán retrasos por el clima?

Entre el sábado y el lunes previos al feriado, un sistema costero que partirá de Florida y las Carolinas podrá llevar lluvias, vientos y demoras de unas 24 horas en ciudades como Filadelfia, Nueva York y Boston. Asimismo, otra tormenta avanzará hacia Minneapolis con lluvias en Chicago, Detroit, St. Louis y Nashville, mientras Houston, Dallas, Atlanta y Charlotte vigilarán las autopistas I-10, I-45 e I-85.

En la costa del Pacífico, las lluvias continuarán en Washington, Oregón y el norte de California, con acumulación de agua cerca de Seattle y Portland en la interestatal I-5 y dificultades en autopistas del área de la bahía de San Francisco. En el sur de California, Los Ángeles y San Diego tendrán uno o dos episodios de lluvia, con olas grandes y mareas reales que afectarán vías costeras.

Las nevadas más fuertes se ubicarán en las Montañas Rocosas, Sierra Nevada y las cordilleras de las Cascadas, con especial atención en el paso Donner en California por la interestatal I-80. Tras el feriado, el regreso dependerá de la fuerza de la tormenta en el este: si se intensifica hacia el norte, dejará lluvias intensas, inundaciones costeras y nieve húmeda en zonas altas de los Apalaches.

¿Cómo planificar los viajes de Thanksgiving 2026?

Monitorear rutas críticas: Revisar el estado de autopistas como la I-10, I-45, I-85, I-5 y el paso Donner en la I-80 ante lluvias intensas o nieve.

Revisar el estado de autopistas como la I-10, I-45, I-85, I-5 y el paso Donner en la I-80 ante lluvias intensas o nieve. Anticipar cambios de itinerario: Considerar posibles demoras en aeropuertos del noreste, sur y costa oeste tanto en la ida como en el regreso.

Considerar posibles demoras en aeropuertos del noreste, sur y costa oeste tanto en la ida como en el regreso. Evaluar el retorno tras el jueves: Seguir la evolución de la tormenta costera del este que definirá las condiciones del fin de semana posterior al feriado.

Las autoridades meteorológicas recomiendan consultar los boletines locales antes de salir a carretera o tomar un vuelo durante toda la semana festiva.

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