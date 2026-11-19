Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan un nuevo episodio de gastroenteritis aguda que afecta a 148 personas a bordo del crucero Caribbean Princess.

El hecho ocurrió durante su travesía B638, iniciada el 11 de noviembre de 2026 y con cierre previsto para el próximo día 23, según detalla Infobae.

El reporte oficial del Programa de Saneamiento de Buques confirma que 134 de los 2.936 pasajeros (4,6 %) y 14 de los 1.132 tripulantes (1,2 %) presentaron cuadros de vómitos y diarrea, superando el umbral federal del 3 % que activa la alerta pública.

Medidas

Mientras la tripulación de Princess Cruises aísla a los pacientes y refuerza la desinfección en las áreas comunes, los especialistas analizan muestras de laboratorio para identificar el microorganismo responsable y descartar si el contagio proviene de alimentos, agua o superficies compartidas.

Este incidente representa el cuarto brote gastrointestinal documentado en embarcaciones de Princess Cruises durante 2026 y el segundo que golpea específicamente al Caribbean Princess este año, tras el contagio de 160 personas registrado entre abril y mayo.

Detalles

A diferencia de los tres episodios previos en los buques Star Princess, Caribbean Princess y Ruby Princess (todos provocados por norovirus y con un saldo acumulado de 485 afectados entre marzo y julio), el diagnóstico microbiológico de la travesía actual continúa pendiente.

Aunque la presencia de norovirus encabeza las sospechas habituales en cruceros internacionales, las autoridades sanitarias mantienen el origen como desconocido hasta completar las pruebas confirmatorias.

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