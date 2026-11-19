El inventario de equipos de respaldo energético y provisiones de larga duración en establecimientos minoristas experimentó una reducción acelerada luego de registrarse múltiples fallas en servicios digitales durante los últimos días. De acuerdo con reportes de CBS News y un análisis de la firma de inversión Mizuho Securities, las compras de emergencia en Costco provocaron que 21 de los 26 modelos de generadores de alta gama disponibles en su portal web —incluido un equipo de la marca Kohler valorado en 7.000 dólares— se agotaran durante el fin de semana.

Demanda de provisiones y proyección financiera

El incremento en el consumo abarcó tanto las tiendas físicas como la plataforma digital de la cadena, caracterizándose por la acumulación de suministros de despensa. El director financiero de Costco, Gary Millerchip, confirmó mediante un correo electrónico a Bloomberg que desde finales de octubre la empresa observó "un aumento en la compra de artículos como arroz, conservas, agua, papel, generadores y baterías, aparentemente en respuesta a preocupaciones difundidas en redes sociales".

Según las estimaciones de Mizuho Securities, las ventas comparables de la cadena en Estados Unidos (excluyendo combustible) subieron entre un 11 % y un 12 % durante la última semana de octubre, frente al promedio de entre 6 % y 7 % registrado en las tres semanas anteriores, proyectándose un crecimiento superior al 10 % para noviembre. El analista David Bellinger señaló en su informe que la preocupación tras la interrupción de Microsoft Outlook, la suspensión temporal de vuelos comerciales y la difusión en plataformas digitales impulsaron esta tendencia, motivo por el cual elevó el precio objetivo de la acción de la compañía de 1.100 a 1.150 dólares. El reporte añade que otras cadenas como Walmart, Sam’s Club, Home Depot y Lowe’s podrían registrar comportamientos comerciales similares.

Explicaciones oficiales sobre las interrupciones de sistemas

Las autoridades federales y las empresas involucradas atribuyeron los incidentes registrados en la semana a labores de mantenimiento y actualizaciones técnicas independientes, descartando ataques cibernéticos coordinados. El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la paralización del tráfico aéreo se originó por la falla de un enrutador mientras una contratista sustituía una línea de cobre por fibra óptica.

Asimismo, se reportaron demoras en transacciones bancarias de JPMorgan Chase por un fallo de software, retrasos en operaciones de United Airlines por problemas de sistemas y una caída temporal en la red de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Ante las especulaciones difundidas en internet, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró durante una conferencia de prensa en Filipinas que los eventos no guardan relación entre sí: "El incidente de Microsoft no tiene nada que ver con lo que vimos en la FAA. La FAA no tiene nada que ver con lo que vimos en los bancos hace unos días. Estos problemas son completamente independientes entre sí".

Vulnerabilidad por interconexión digital

Desde el ámbito académico, especialistas en seguridad informática indicaron que estos episodios reflejan el alcance operativo de los fallos puntuales en infraestructuras altamente integradas. John D’Arcy, profesor especializado en seguridad informática de la Universidad Temple, explicó a CBS News Filadelfia que la estructura actual de las redes magnifica cualquier error técnico.

“Nuestros sistemas son mucho más complejos e interconectados de lo que jamás habían sido, así que cuando tenemos una sola falla, los efectos son mucho más dramáticos”, puntualizó el investigador.

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