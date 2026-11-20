Desplazarse por la Gran Manzana, Nueva York, exigirá un nuevo ajuste en el bolsillo de millones de trabajadores y familias.
A menos de un año de haber llevado el boleto básico a $3, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) incluyó en su plan financiero de noviembre de 2026 una propuesta para aplicar un nuevo aumento general del 4% en los ingresos por tarifas y peajes a partir de marzo de 2027.
La medida, que aún debe someterse a audiencias públicas y votación definitiva de la junta directiva, alcanzaría tanto a los pasajeros del metro (subway) y los autobuses locales como a los usuarios de los trenes regionales Long Island Rail Road (LIRR) y Metro-North Railroad.
¿Cuánto costará viajar en subway y autobús si se aprueba el aumento?
Actualmente, la tarifa base para abordar el metro o los autobuses locales de Nueva York es de $3, monto que entró en vigor en enero de 2026 tras subir 10 centavos desde los $2.90 anteriores.
Si el ajuste del 4% proyectado para marzo de 2027 se traslada de forma directa al boleto individual, el cálculo matemático sitúa el pasaje en $3.12.
Sin embargo, debido a la política histórica de la MTA de redondear los precios a múltiplos de cinco centavos (nickels), el costo final por viaje se ubicaría entre $3.10 y $3.15.
Para un trabajador que utiliza el transporte público dos veces al día durante cinco días a la semana (10 viajes), el gasto semanal pasaría de los $30 actuales a un rango de entre $31 y $31.50.
En el caso de los trenes de cercanías LIRR y Metro-North, la agencia aún no ha detallado el desglose exacto por zonas o abonos mensuales.
Calendario de aumentos: transporte público y peaje de congestión en Manhattan
El presupuesto financiero de la MTA revela que la presión sobre el costo de movilidad en Nueva York responde a dos mecanismos distintos que avanzan en paralelo durante los próximos años:
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Servicio o cargo
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Tarifa vigente (noviembre 2026)
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Próximo ajuste proyectado
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Fecha estimada de entrada en vigor
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Estado actual
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Metro (subway) y autobuses locales
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$3.00 por viaje
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Entre $3.10 y $3.15 (aprox. +4%)
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Marzo de 2027
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Pendiente de audiencias públicas y voto de la junta
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Trenes regionales (LIRR y Metro-North)
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Varía según zona
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Ajuste general del 4% en ingresos
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Marzo de 2027
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Pendiente de estructura tarifaria específica
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Peaje de congestión (Manhattan, al sur de la calle 60)
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$9.00 (diurno con E-ZPass)
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$12.00 (diurno con E-ZPass)
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Enero de 2028
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Confirmado dentro del calendario escalonado
A este calendario se suman dos fechas adicionales ya trazadas por las autoridades estatales:
- 2029: el plan financiero de la MTA proyecta otro incremento bienal del 4 % en tarifas y peajes para mantener la recaudación al ritmo de la inflación.
- 2031: el peaje de congestión para vehículos de pasajeros con E-ZPass que ingresen al distrito central de negocios de Manhattan alcanzará los $15, completando el esquema escalonado que arrancó el 5 de enero de 2025 en $9.
La gobernadora Kathy Hochul ratificó en noviembre de 2026 que el aumento a $12 en 2028 sigue firme en el cronograma oficial, señalando que frenar el ajuste previsto pondría en riesgo el programa de financiamiento de obras frente a posibles cuestionamientos federales.
¿Por qué la MTA plantea subir las tarifas cada dos años?
El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, defendió la estrategia de aplicar incrementos moderados y predecibles cada dos años como una vía para evitar aumentos bruscos superiores al 10 % cuando se acumulan déficits operativos.
De acuerdo con las cifras del presupuesto operativo propuesto para 2027 -que asciende a aproximadamente $22.900 millones-, el ajuste del 4% en marzo generaría cerca de $287 millones adicionales en ingresos brutos durante ese año.
Estos fondos buscan cubrir el alza constante en rubros como salarios, energía eléctrica, combustible, seguros médicos, pensiones y el servicio de la deuda de una red que opera las 24 horas.
Por su parte, los ingresos provenientes del peaje de congestión -que tienen el mandato de generar al menos $1.000 millones anuales para el plan de capital de la agencia- se destinan exclusivamente a proyectos de infraestructura, entre ellos la extensión de la línea Q de la Segunda Avenida hacia East Harlem, la modernización de señales en líneas como la A/C y B/D/F/M, la incorporación de autobuses eléctricos y la instalación de ascensores de accesibilidad en más de 20 estaciones.
Lo que deben saber los usuarios por ahora
- No hay cambio inmediato: hasta finales de 2026 y durante los primeros meses de 2027, los precios se mantienen sin variaciones ($3 en metro/autobús y $9 en el peaje de congestión diurno).
- Participación ciudadana: antes de que la junta directiva vote la propuesta de marzo de 2027, la MTA debe publicar la tabla detallada de tarifas y abrir un período de audiencias públicas donde los residentes pueden presentar comentarios.
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