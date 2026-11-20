Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre de 2026, organizaciones comunitarias e iglesias locales repartirán despensas y alimentos gratis a quienes atraviesen dificultades económicas o necesiten apoyo antes de las fiestas de fin de año.

Según el localizador oficial de despensas y el calendario comunitario de Feeding South Florida —el banco de alimentos más grande del sur de Florida—, más de una decena de centros asociados entregarán productos básicos sin costo durante esos tres días.

¿Cómo funciona la entrega y qué debes saber para recibir comida gratis en Miami?

La ayuda se entrega por orden de llegada (first-come, first-served) y hasta agotar existencias. Para recibirla sin contratiempos, ten en cuenta estas recomendaciones:

Llega temprano: Las filas suelen empezar a formarse antes de la hora de apertura.

No suelen pedir trámites complejos: La mayoría de las despensas asociadas a Feeding South Florida no solicita comprobantes de ingresos ni información sobre el estatus migratorio. Por lo general, solo pide algunos datos básicos del hogar con fines estadísticos.

Confirma el horario antes de salir: La disponibilidad de alimentos puede afectar los horarios. Para encontrar el punto más cercano y verificar los detalles, consulta el portal oficial de Feeding South Florida (feedingsouthflorida.org) e introduce tu código postal.

Calendario de la entrega de comida gratis en Miami para este fin de semana

Viernes 20 de noviembre

N. Miami Church of Nazarene: 1195 NW 124th St, North Miami, FL 33168 | Horario: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

The Salvation Army Miami FP + SK: 1907 NW 38th St, Miami, FL 33142 | Horario: 9:30 a.m. a 11:30 a.m.

Centro Comunitario AFE Miami: 6090 NW 84th Ave, Miami, FL 33166 | Horario: 9:30 a.m. a 2:30 p.m.

Mas Access: 2955 NW 75th St, Miami, FL 33147 | Horario: 9:30 a.m. a 4:00 p.m.

Glory Temple Ministry FP: 7950 NW 22nd Ave, Miami, FL 33147 | Horario: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

St. Matthews Free Will Baptist Church: 6715 NW 2nd Ct, Miami, FL 33150 | Horario: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

Unity Pentecostal COG: 801 NW 111th St, North Miami, FL 33168 | Horario: 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

Sábado 21 de noviembre

Grove Outreach: 3749 Grand Ave, Miami, FL 33133 | Horario: 6:00 a.m. a 7:30 a.m.

Comunidad de Cristo: 1490 SW 67th Ave, Miami, FL 33144 | Horario: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

N. Miami Church of Nazarene: 1195 NW 124th St, North Miami, FL 33168 | Horario: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Rayfield Family Literacy - Miami: 1263 NW 67th St, Miami, FL 33147 | Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

First Haitian COG: 7140 N Miami Ave, Miami, FL 33150 | Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Fountain of Life Apostolic Church: 3505 NW 79th St, Miami, FL 33147 | Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Domingo 22 de noviembre

Comunidad de Cristo: 1490 SW 67th Ave, Miami, FL 33144 | Horario: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Rayfield Family Literacy - Miami: 1263 NW 67th St, Miami, FL 33147 | Horario: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Miami Bethany Church of the Nazarene: 1751 NW 36th St, Miami, FL 33142 | Horario: 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Norland SDA Church: 1175 NW 183rd St, Miami Gardens, FL 33169 | Horario: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

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