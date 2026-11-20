Viajar desde el sur de Florida a Cuba para pasar la Navidad y recibir el Año Nuevo de 2026 requiere un presupuesto considerable.

Un análisis de tarifas publicado por el medio independiente CiberCuba, basado en consultas directas en el comparador global Skyscanner, muestra que la alta demanda de la temporada y la reducción de vuelos elevan los precios durante la última semana de diciembre.

Tarifas directas y vuelos con escalas desde Miami

Para quienes tienen previsto viajar del 30 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027, hay una diferencia importante de precio según el itinerario elegido:

Vuelos directos: Los boletos de ida y vuelta más económicos cuestan desde 1.137 dólares. Skyscanner muestra una opción recomendada por 1.154 dólares, mientras que los vuelos más rápidos llegan a los 1.589 dólares.

Vuelos con una escala: Quienes pueden dedicar más tiempo al viaje encuentran pasajes desde 621 dólares, un ahorro de más de 500 dólares frente a los vuelos directos.

Entre las opciones sin escalas, American Airlines ofrece la principal conexión directa entre el Aeropuerto Internacional de Miami y el Aeropuerto Internacional José Martí. Uno de sus vuelos sale a las 12:18 p. m. y llega a La Habana a las 2:40 p. m.

Por otro lado, aerolíneas con conexión, como Copa Airlines, anuncian en su sitio oficial tarifas promocionales desde 542 dólares a mediados de diciembre. Sin embargo, los precios superan los 860 dólares a medida que se acerca la Nochebuena.

Menor oferta de asientos en los vuelos Miami - La Habana este 2026

El aumento del precio de los pasajes también se debe a la reducción de vuelos comerciales a la isla durante el último semestre.

En junio de 2026, Delta Air Lines anunció que bajaría de dos a uno sus vuelos diarios entre Miami y La Habana. También canceló su ruta directa desde Atlanta, al señalar que las condiciones del mercado ya no justificaban mantener la oferta anterior de asientos.

Por su parte, American Airlines advierte en su sitio oficial que las tarifas básicas de clase económica no siempre incluyen equipaje documentado y que los cargos por combustible e impuestos aeroportuarios pueden variar según la disponibilidad del día.

Ante esta situación, los especialistas aconsejan reservar con anticipación, revisar las políticas de equipaje de cada aerolínea y considerar vuelos con conexiones si se busca reducir el costo del reencuentro familiar.

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