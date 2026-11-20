Propietarios y operadores de camiones de comida (food trucks) en Aurora, Colorado, enfrentan un futuro incierto ante una reforma al código municipal que restringiría drásticamente su concentración en los estacionamientos de la ciudad.

El proyecto nació en agosto después de que la concejala del distrito 5, Angela Lawson, denunciara problemas de seguridad y acumulación de basura tras observar 16 unidades operando simultáneamente en la intersección de South Chambers Road y East Hampden Avenue.

Para frenar estas aglomeraciones, el personal técnico propuso autorizar únicamente un camión por cada 15.000 pies cuadrados de terreno, modificar los horarios comerciales permitidos y obligar a los vehículos a abandonar el predio al finalizar cada jornada.

El impacto comercial y el reclamo por falta de diálogo

La iniciativa amenaza la supervivencia financiera incluso de patios gastronómicos consolidados de menor escala, como el ubicado en East Sixth Avenue cerca de South Chambers.

La activista comunitaria Norma Jean Herrera advirtió que desintegrar estos puntos de encuentro resulta devastador para los pequeños emprendedores, ya que la agrupación de varios vehículos atrae mayor flujo de comensales y garantiza un entorno más seguro para trabajar.

Herrera denunció que el ayuntamiento redactó el borrador inicial sin consultar a los comerciantes afectados y lanzó una encuesta independiente para recoger las demandas del sector.

Aunque aseguró que los operadores aceptan regulaciones razonables en materia de limpieza y orden, exigió reglas prácticas, equitativas y transparentes.

La respuesta oficial del ayuntamiento frente a la presión vecinal

Ante la creciente oposición, la portavoz municipal Jennifer Soules declaró a FOX31 que el gobierno local modificará la propuesta original del 24 de agosto antes de someterla nuevamente a votación, destacando que esta semana celebraron una reunión abierta para escuchar directamente a los dueños de negocios tras difundir convocatorias en redes sociales.

Soules subrayó además que Aurora respalda a su diversa comunidad emprendedora mediante el único Plan de Integración de Inmigrantes de Colorado, diseñado para impulsar la prosperidad económica y orientar a los recién llegados en la apertura de empresas locales, mientras la concejala Lawson evitó responder a las solicitudes de entrevista.

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