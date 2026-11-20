El lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI (GTA VI) desató una fiebre cultural sin precedentes, en la que la realidad y la ficción se mezclan en el sur de Estados Unidos.

Mientras millones de jugadores recorren el estado ficticio de Leonida, el nivel de detalle arquitectónico y cultural del juego de Rockstar Games muestra un parecido casi exacto con la Florida real. Al mismo tiempo, las calles de Miami empiezan a adoptar la estética neón del videojuego

Un mapa que reproduce cada rincón de Florida

Según la información oficial publicada por Rockstar Games en el portal de Grand Theft Auto VI, los desarrolladores crearon Leonida inspirándose directamente en la geografía, la cultura y el clima de Florida.

El mapa está dividido en regiones que evocan destinos emblemáticos de la vida real:

Vice City y Miami: La principal metrópoli recrea fielmente el ambiente de Miami. De acuerdo con análisis del medio local Miami New Times, Rockstar Games reprodujo la emblemática Ocean Drive, rebautizada como Ocean Beach, con sus hoteles Art Déco en tonos pastel y el característico color rojizo de las aceras.

Además, el barrio de Little Cuba recuerda a la Pequeña Habana, con sus panaderías tradicionales y parques de dominó, mientras que el distrito artístico de Stockyard se inspira directamente en los murales de Wynwood.

Leonida Keys y los Cayos de Florida: En el extremo sur del mapa, esta cadena de islas tropicales lleva al mundo digital los paisajes de los Cayos de Florida (Florida Keys), con islotes unidos por largos puentes sobre aguas turquesas.

Grassrivers y los Everglades: Al suroeste de Vice City, Rockstar Games recreó los pantanos de los Everglades. En esta zona destacan los manglares densos, los hidrodeslizadores y la fauna silvestre, sobre todo los caimanes.

Port Gellhorn y el Panhandle: Hacia la costa oeste, la ciudad portuaria de Port Gellhorn refleja las comunidades costeras del noroeste de Florida (Panhandle), mostrando moteles desgastados y zonas industriales.

Incluso en los pequeños detalles viales existe un paralelismo directo: los letreros de las autopistas del juego mencionan el Aeropuerto Internacional VCI (en alusión al Aeropuerto Internacional de Miami, MIA) y el Catalan Boulevard, un guiño directo a Biscayne Boulevard, tal como documentó Miami New Times.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube